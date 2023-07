Arheilgen: Kaninchen gestohlen – Polizei bittet um Hinweise

Teilen

Zwischen Samstagabend (15.07.) und Sonntagmorgen (16.07.23) wurden in der Maulbeerallee in Arheilgen zwei Kaninchen aus ihrem Stall entwendet. Bislang Unbekannte überwanden einen zwei Meter hohen Zaun einer dort ansässigen Kinder-und Jugendfarm und schnappten sich zwei Kaninchen. Im Anschluss traten die Diebe mit beiden Tieren unerkannt die Flucht an.

Das zuständige Kommissariat 43 in Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und hofft auf Hinweise zu dem Verbleib der beiden Kaninchen. Unter der Rufnummer 06151/969-41310 sind die Beamtinnen und Beamten zu erreichen.