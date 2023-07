Feuer im Müllheizkraftwerk Darmstadt

Teilen

Am Sonntagmorgen (16.07.23) wurde die Feuerwehr Darmstadt zu einem Brand in die Otto-Röhm-Straße alarmiert. Im dortigen Müllheizkraftwerk brannte es in einem Sperrmüllbunker. Mit einem ortsfesten Kran wurde das Brandgut aus dem Bunker entfernt und durch die dort installierten Löschmonitore abgelöscht. Es waren rund 40 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Innenstadt im Einsatz. Nach 4 Stunden waren die Löscharbeiten beendet. Aufgrund der frühzeitigen Branderkennung durch das Personal des Müllheizkraftwerks konnte die Ausbreitung gering gehalten werden. Eine Gefahr für Anwohner bestand zu keiner Zeit.

Quelle: Feuerwehr Darmstadt