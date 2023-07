Kinderstube im Bach – Expedition zum Ruthsenbach

Teilen

Viele Insekten verbringen ihre „Kindheit“ im Wasser und leben nur als erwachsene Tiere an Land. Wo verstecken sie sich? Was fressen sie? Wie atmen sie unter Wasser? Mit Hilfe von Keschern gehen wir gemeinsam auf die Suche und sind gespannt, was wir so alles finden werden. Bitte Gummistiefel und Handtücher mitbringen!

Kosten: 8,00 € pro Person (inkl. Museumseintritt und Materialkosten)

Sonntag, 23.07.2023, 14:00-15:30 Uhr

Treffpunkt: Kasse → bioversum Jagdschloss Kranichstein

Bild: Jagdschloss Kranichstein

Quelle: Stiftung Hessischer Jägerhof