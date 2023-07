Teilen

Am Freitag (14.07.2023), gegen 13:05 Uhr, ereignete sich in der Hermannstraße in Darmstadt, auf Höhe des Sportplatzes der Mornewegschule, ein Verkehrsunfall mit einer jungen Fahrradfahrerin. Hierbei kam die 13-Jährige Schülerin zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Wer weitere Hinweise zum Unfallhergang oder möglichen weiteren Unfallbeteiligten geben kann, wird hiermit gebeten sich beim 2. Polizeirevier unter der Rufnummer 06151-969 41210 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen