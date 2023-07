Walldorf: Versuchter Raubüberfall auf Gaststätte

Teilen

Am frühen Sonntagabend (16.07.23) scheiterte in Walldorf ein beabsichtigter Raubüberfall auf eine Gaststätte in der Platanenallee. Nach Angaben des 64-jährigen Angestellten betrat eine männliche Person um 19.55 Uhr die Gaststätte und forderte unter Vorhalt einer Pistole die Tageseinnahmen. Da es sich bei der „Tatwaffe“ für den Angestellten offensichtlich um eine Spielzeugwaffe handelte, verweigerte dieser die Herausgabe von Bargeld. Der erfolglose Räuber flüchtete sodann aus der Gaststätte. Seine Flucht setzte der auffällig große und mit einer Jeans und roten Jacke bekleidete Ganove mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung fort. Die Tatwaffe konnte im Rahmen der Fahndung aufgefunden und sichergestellt werden, es handelt sich tatsächlich um eine Spielzeugpistole. Eine Fahndung verlief bisher ohne Erfolg, der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen am Tatort übernommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen