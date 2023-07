Mit Woogswasser getauft – Evangelisches Dekanat Darmstadt lädt zum fünften Mal zum Tauffest ein

Teilen

Am Sonntag, 16. Juli 2023, 11 Uhr, feiert das Evangelische Dekanat Darmstadt zum fünften Mal ein großes Tauffest am Woog. Das Dekanat bietet das Tauffest alle drei Jahre an. Nachdem es seit 2020 wegen Corona nicht stattfinden konnte, ist es nun wieder soweit. Bereits viele hundert Täuflinge wurden im Rahmen der Tauffeste am Woog schon getauft. Auch dieses Mal finden die Taufen wahlweise im Uferbereich oder im flachen Wasser statt. Ältere Kinder und Erwachsene werden auf Wunsch ganz im See untergetaucht. In diesem Jahr werden 39 Täuflinge vom Säugling bis zum Erwachsenen mit Woogswasser getauft.

Pfarrer Dr. Gerhard Schnitzspahn von der Evangelischen Johannesgemeinde hat das Fest mit einem Team organisiert, Pfarrerin Anna Meschonat von der Evangelischen Martin-Luther-Gemeinde hat den Gottesdienst ebenfalls im Team vorbereitet und wird ihn gemeinsam mit Dekan Dr. Raimund Wirth, Vikarin Nathalie Franke, Gemeindepädagoge Andreas Schitt, jugendlichen Ehrenamtlichen sowie dem Evangelischen Posaunenchor Darmstadt und der ImPulsBand der Christuskirchengemeinde Eberstadt gestalten. Zahlreiche Ehrenamtliche arbeiten dazu bei Aufbau und Durchführung mit. Das Tauffest ist öffentlich. Alle, die es miterleben wollen, sind willkommen.

Im Mittelpunkt des Festes steht der Gottesdienst mit den Taufen: Neun Pfarrerinnen und Pfarrer des Dekanats taufen am Woog. Anschließend lädt das Dekanat die Täuflinge und ihre Familien und Freunde zu einem Sektempfang und einem Imbiss ein. „Ich freue mich, dass das Angebot der Woogstaufe auch dieses Mal wieder so gut angenommen wird“, sagt Dekan Dr. Raimund Wirth. „Mein Dank gilt dem großen Vorbereitungsteam von Haupt- und Ehrenamtlichen. Sie machen das stimmungsvolle Kirchenfest an diesem wunderschönen Ort mitten in Darmstadt möglich.“

Quelle & Bild: Evangelisches Dekanat Darmstadt