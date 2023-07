„Darmstadt im Herzen“-App mit neuem Design und neuen Funktionen veröffentlicht

Teilen

Ab sofort zeigt sich die „Darmstadt im Herzen“-App ihren Nutzerinnen und Nutzern in neuem Design. „Gemeinsam mit unseren Partnern haben wir in den vergangenen sechs Monaten daran gearbeitet, die Nachbarschafts-App sowohl optisch moderner als auch anwenderfreundlicher zu gestalten. Um bestmögliche Ergebnisse zu erreichen, haben wir unsere Ideen mit verschiedenen Personen getestet und deren Rückmeldungen eingearbeitet“, sagt Oberbürgermeister Hanno Benz. Infolge dieses Prozesses wurde die Menüführung vereinfacht und die Option geschaffen, Inhalte zu personalisieren. Wie Letzteres umgesetzt wird, erklären die HEAG-Vorstände Prof. Dr. Klaus-Michael Ahrend und Dr. Markus Hoschek: „Anwenderinnen und Anwender können zum Beispiel auswählen, welche Funktionen und Stadtviertel sie besonders interessieren. Nur diese Inhalte werden ihnen anschließend in der App angezeigt.“ Digitaldezernent Holger Klötzner freut sich ebenfalls über das Update und betont, „dass die Darmstadt im Herzen-App weiterhin eine wichtige Rolle spielen und in Zukunft bürgernahe Dienstleistungen sowie weitere Funktionen beinhalten wird, die das digitale Leben der Bürgerinnen und Bürger vereinfachen.“

Ressourcen schonen, Klimaherzen sammeln

Neu ist auch die Funktion „Wassersparen“. Die Idee: Nutzerinnen und Nutzer geben regelmäßig – bestenfalls wöchentlich – die Zählerstände ihrer Wasseruhren sowie die Anzahl der im Haushalt lebenden Personen in die App ein. Liegt ihr Wasserverbrauch 25 Prozent unter dem bundesdeutschen Durchschnitt, werden ihnen vier Klimaherzen gutgeschrieben. Mit der Funktion „Wassersparen“ hat die Initiative „Darmstadt im Herzen“ ein Vorhaben aus dem Projekt „Schlaues Wasser Darmstadt – Smart City Projekte für eine integrierte Stadtentwicklung und Klimaresilienz“ umgesetzt, welches die Wissenschaftsstadt Darmstadt gemeinsam mit der HEAG und der Digitalstadt Darmstadt GmbH durchführt.

Rund 40 Wetterstationen geplant

Ebenfalls zum Projekt Schlaues Wasser Darmstadt zählt der Plan, bis zu 40 Wetterstationen im Darmstädter Stadtgebiet aufzustellen und deren Messergebnisse anonymisiert und nach Stadtvierteln sortiert in der „Darmstadt im Herzen“-App auszuspielen. Die Messstationen zeichnen etwa Windgeschwindigkeit und -richtung, Niederschlagsmenge, Temperatur, Luftdruck und -feuchtigkeit, Stärke der Sonnenbestrahlung und bei Gewitter die Anzahl der Blitze auf. „Ziel ist es, die Darmstädterinnen und Darmstädter aktiv in das Projekt einzubinden. Daher suchen wir Privatpersonen und Vereine, die eine Wetterstation im Garten, auf dem Balkon oder ihrem Außengelände aufstellen“, sagen die HEAG-Vorstände Prof. Dr. Klaus-Michael Ahrend und Dr. Markus Hoschek. Die batteriebetriebenen Geräte sind ungefähr so groß wie ein Schuhkarton und kommunizieren mittels LoRaWAN-Funktechnologie. Um möglichst aussagekräftige Datenreihen zu erhalten, sollen die Wetterstationen erstmal für unbefristete Zeit an einem Standort positioniert werden. Die Wartung der Geräte erfolgt über Dienstleister der HEAG, Projektstart ist im September. Die potenziellen Standorte müssen nicht den offiziellen Anforderungen des Deutschen Wetterdienstes entsprechen, jedoch realistische Messreihen ermöglichen. Das Team von „Darmstadt im Herzen“ steht für Rückfragen bereit. Interessenten können sich bis zum 31. Juli unverbindlich für eine Wetterstation vormerken lassen. Eine E-Mail an info@darmstadtimherzen.de genügt. Sollte es mehr Anfragen als Wetterstationen geben, wird das Los entscheiden.

Die „Darmstadt im Herzen“-App steht in folgenden App-Stores zum Download bereit:

→ Apple App-Store

→ Google Play-Store

Hintergrund

Schlaues Wasser Darmstadt – Smart City Projekte für eine integrierte Stadtentwicklung und Klimaresilienz wird im Kontext der Förderlinie „Smart Cities made in Germany“ des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauen umgesetzt. Ziel ist, in Darmstadt mithilfe digitaler und smarter Anwendungen klimaresiliente Strukturen aufzubauen. Vor dem Hintergrund zunehmender Dürreperioden und Starkregenereignisse liegt dabei der Schwerpunkt auf dem Thema „Wasser in der Stadt“. Das Projekt verfolgt den Anspruch, ganzheitlich, kollaborativ und sozialverträglich ausgestaltet zu sein. Damit unterstützt es die integrierte Stadtentwicklung und den Netzwerkstadtcharakter Darmstadts. Weitere Informationen gibt es unter https://smartwater.darmstadt.de/.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt