Sanierung des Platanenhains auf der Mathildenhöhe Darmstadt ist beendet

Teilen

Die von Ende Sommer 2021 bis Sommer 2023 angesetzten Sanierungsarbeiten am Platanenhain auf der Mathildenhöhe Darmstadt sind beendet. Ziel war es, ein Grabenraster mit Substrataustausch und 160 Belüftungsrohren über den Platanenhain zu ziehen, um die Wasser- und Nährstoffversorgung der Bäume zu verbessern. Diese Maßnahme schlugen die beiden Baum- und Bodengutachter Dr. Weltecke und Dr. Streckenbach im Jahr 2018 vor.

Das Grünflächenamt der Wissenschaftsstadt Darmstadt setzte daraufhin zusammen mit einem Team von Fachleuten, Planerinnen und Planern sowie der Garten- und Landschaftsbaufirma August Fichter GmbH das Sanierungskonzept Stück für Stück in die Tat um.

„Baum- und Wurzelschutz standen während der gesamten Sanierung an oberster Stelle“, erklärt Grünflächendezernent Michael Kolmer. „Deshalb wurde der Boden in den meisten Gräben vorsichtig mit einem Saugbagger ausgesaugt und sämtliche Fahrwege für Baumaschinen mit Überfahrplatten geschützt, so, wie es die dendrologische Baubegleitung, die das gesamte Bauvorhaben begleitete, von Anfang an forderte.“

Das grüne Blätterdach ist an einigen Stellen noch nicht ganz geschlossen. In diesen Bereichen stehen die 46 neuen Bäume, die im Rahmen der Sanierung in den Platanenhain gepflanzt wurden. 40 Bäume, die die gefällten Bäume ersetzen und 6 Bäume, die das vor der Sanierung nicht vollständige Raster des Baumhains wieder komplettieren.

Weiter betont Kolmer: „40 Bäume zu fällen war für uns keine leichte Aufgabe, da wir an erster Stelle für den Baumerhalt zuständig sind und Fällungen vermeiden wollen. Doch etliche Bäume waren in einem Zustand, der mehr ein stagnieren als ein frisches weiterleben bedeutete. Mit der Sanierung bestand die Chance hier einen teilweisen Neustart zu ermöglichen. Die Neubäume haben in den letzten Tagen schon kräftiges Blattwerk ausgetrieben. Mit einer Größe von 30/40 Zentimeter Stammumfang und einem stattlichen Baumgerüst nehmen sie jetzt ihren Platz im Raster ein, umgeben von den alten ,Baumherrschaften‘, die ihnen Windschutz geben und Schatten spenden. 184 Platanen sind nun bestens gerüstet, dem Klimawandel standzuhalten.“

Das fertige Konzept beinhaltet 1800 Kubikmeter neues und lockeres Baumsubstrat in Gräben und im Wurzelbereich der Bäume, mit einer luftigen Tragschicht unter der Belagsdecke und 160 Belüftungsrohren, welche die Luft bis an die Wurzeln führen, sowie einer Tröpfchenbewässerung, bei der kein Tropfen Wasser mehr durch Verdunstung verloren geht.

„Schatten ist eine der wichtigsten Anforderungen für die grünen Freiräume in unseren Städten. Unter dem vitalen Blätterdach des frisch sanierten Platanenhains sollte der lauschige Schatten nun für viele Jahrzehnte gesichert sein“, so Kolmer abschließend.

Das Grünflächenamt dankt den Darmstädter Bürgerinnen und Bürgern für ihre Kooperation während der Sanierungsarbeiten. Nachdem sich die neu wiederhergestellte wassergebundene Decke gesetzt hat, wird der Platanenhain ab dem 7. Juli 2023 spätnachmittags wieder geöffnet sein. Radfahrerinnen und Radfahrer müssen in Zukunft absteigen und durch den Baumhain schieben, Fußgängerinnen und Fußgänger sind willkommen, das Boule-Spiel ist erwünscht.