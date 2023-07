Exzellenz, Leidenschaft und Akribie – Kurt-Ruths-Preis 2023 geht an Early Career-Forschende Sha Yang und Thomas Fuchs

Teilen

Der mit 12.000 Euro dotierte Kurt-Ruths-Preis an der TU Darmstadt geht in diesem Jahr an zwei außergewöhnliche junge Forschende. Die Bauingenieurin Dr.-Ing. Sha Yang und der Chemiker Dr. rer. nat. Thomas Fuchs wurden am Freitag (30.06.23) zu gleichen Teilen ausgezeichnet. Beide entwickelten in ihren Dissertationen Ansätze und Erkenntnisse, die das Grundlagenwissen ihrer jeweiligen Disziplinen erweitern und den Boden für künftige Anwendungen bereiten.

Die Kurt-Ruths-Preis-Trägerin Dr.-Ing. Sha Yang stellte in ihrer Dissertation eine innovative numerische Methode vor, um Selbstheilungsprozesse in Beton zu simulieren – ein komplett neuer Ansatz auf ihrem Forschungsgebiet. Das weltweit am häufigsten verwendete Baumaterial kann unter Belastung reißen, korrodieren und in der Folge instabil werden. Daher werden Selbstheilungsmethoden zum Schließen von Rissen entwickelt. Yang nutzte erstmals die Phasenfeldmethode, um die Heilung von Betonrissen durch Karbonatisierung zu modellieren und die Entwicklung mehrerer Grenzflächen zwischen Phasen des Betons zu beschreiben. Experimentelle Untersuchungen bestätigten die Modellergebnisse. Yangs Doktorarbeit zeigt das Potenzial der Phasenfeldmethode, um Vorhersagen zur Selbstheilung in zementbasierten Baustoffen treffen zu können, und macht es nutzbar. Zukünftig könnte sich dieser Ansatz auch auf andere Baustoffe übertragen lassen.

„Die Ergebnisse der Forschung von Dr. Yang haben eine große Bedeutung für die Entwicklung von haltbareren Baustoffen und nachhaltigeren Konstruktionsverfahren“, so Professor Eddie Koenders, der die Dissertation betreute. „Dr. Yang ist eine herausragende junge Wissenschaftlerin, die exzellente Forschungsergebnisse erzielt hat. Sie hat sich mit großem Enthusiasmus und Akribie der wissenschaftlichen Forschung und Anwendung verschrieben. Und sie hat sich in hochrangigen nationalen wie internationalen wissenschaftlichen Kooperationen engagiert.“

Im Fokus der Dissertation von Dr. Thomas Fuchs standen die magnetischen Eigenschaften kleiner, dotierter Cluster von Elementen der Vierten Hauptgruppe im Periodensystem, mit einer Größe von fünf bis 20 Atomen. Diese fungieren als Modellsysteme, um Quantenbits nachzustellen, die Grundeinheit für Quantencomputer. Fuchs untersuchte die Cluster in verschiedenen Experimenten. Die Ergebnisse geben in Kombination mit quantenmechanischen Rechnungen und mikroskopischer Modellierung neue Einblicke, wie die magnetischen Eigenschaften der Cluster durch kleinste Veränderungen ihrer Größe und Zusammensetzung beeinflusst werden können. Diese Erkenntnisse bilden die Grundlage für zukünftige Anwendungen in der Quantentechnologie.

„Thomas Fuchs ist ein außergewöhnlicher Nachwuchswissenschaftler“, sagt sein Doktorvater Professor Rolf Schäfer. „Er ist ein unruhiger Kreativgeist, extrem ausdauernd, akribisch arbeitend und gleichzeitig immer mit vielen neuen Ideen beschäftigt. Die Fähigkeit, ungewöhnliche Experimente mit theoretischen Modellierungen zu verbinden, zeichnet ihn in besonderer Weise aus.“

Der seit 1989 jährlich verliehene Kurt-Ruths-Preis ist mit 12.000 Euro dotiert. Er würdigt herausragende wissenschaftliche Leistungen aus den Fachbereichen Architektur, Bau- und Umweltingenieurwissenschaften sowie Chemie und wird an Early-Career-Forschende der TU Darmstadt verliehen, die sich durch herausragende Dissertationen ausgezeichnet haben. Der Preis geht zurück auf Kurt Ruths, den langjährigen Sprecher der Geschäftsführung der Braas-Gruppe.

Dr.-Ing. Sha Yang studierte Bauingenieurwesen an der Chang’an Universität in Xi’an (China) sowie der TU Darmstadt. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Werkstoffe im Bauwesen forschte sie im Bereich Materialtechnologie für energieeffizientes Bauen und betreute Lehrveranstaltungen. Nach ihrer Promotion mit dem Thema „Phase-Field Modeling for Self-Healing of Mineral-Based Materials“ wechselte sie in die Industrie und arbeitet als Entwicklungsingenieurin im Scouting von Baustoffinnovationen und an der Bewertung von neuen Technologien. Ihre Doktorarbeit wurde mit dem Preis für die beste Dissertation des Fachbereichs Bau- und Umweltingenieurwissenschaften der TU Darmstadt ausgezeichnet. Yang engagierte sich stark in nationalen und internationalen wissenschaftlichen Kooperationen, veröffentlichte zahlreiche Aufsätze und arbeitete in den Gremien verschiedener internationaler Vereinigungen und Vereine mit.

Dr. rer. nat. Thomas Fuchs studierte Chemie an der TU Darmstadt und schrieb seine Dissertation zum Thema „Spindynamik dotierter Zinncluster im Molekularstrahl“. Nach seiner Promotion im Bereich Physikalische Chemie mikroskopischer Systeme – Arbeitsgruppe Professor Dr. Rolf Schäfer trat er eine Forschungsstelle in der Industrie an und entwickelt Beschichtungsprozesse in der EUV-Lithografie weiter. Fuchs ist Träger diverser Auszeichnungen und Stipendien, unter anderem des Alarich-Weiss-Preises für eine hervorragende Masterarbeit und des Promotionsstipendiums der „Merck’schen Gesellschaft für Kunst und Wissenschaft e. V.“ Seine Forschungsarbeit an der TU Darmstadt fand Eingang in zahlreiche Artikel in wissenschaftlichen Journalen und wurde auf wissenschaftlichen Konferenzen der Fachcommunity präsentiert.

Quelle: TU Darmstadt