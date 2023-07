Kindervorlesung: Alles ist Chemie!

Teilen

Alles ist Chemie! Manchmal hat Chemie einen schlechten Ruf, dabei steckt sie überall drin: in Rotkohl, in Zitronen, in Backpulver, in Essig, in Salz und in vielen anderen Dingen mit denen wir täglich zu tun haben. Wir schauen uns gemeinsam die Chemie des Alltags an und machen gemeinsam spannende und unerwartete Experimente mit ganz alltäglichen Zutaten.

08.07.2023, Ab 10:00 Uhr bis 12:30 Uhr, Referiert von Dr. Alexander Dauth (Merck).

Hörsaal 23, Gebäude (S1 I 03), Hochschulstraße 1 der TU Darmstadt.

Der Besuch der Vorlesungen ist für alle Kinder kostenfrei und ohne vorherige Anmeldung möglich. Es stehen ausreichend Plätze zur Verfügung.