Filmkreis lädt zum Open-Air-Kino im Hochschulstadion

Vom 21.07. bis zum 23.07.23 wird das Hochschulstadion in Darmstadt zum Freiluft-Kinosaal, wenn der Filmkreis an der TU Darmstadt e. V. sein diesjähriges Open-Air-Kino veranstaltet.

Wenn über dem Hochschulstadion die Sonne untergeht, dann macht vom 21.07. bis zum 23.07.2023 das Licht des Kinoprojektors die Nacht wieder zum Tag. Denn dann veranstaltet der Filmkreis an der TU Darmstadt e. V. dort sein jährliches Open-Air-Kino. Gezeigt werden drei Filme an drei Abenden. Einlass ist stets um 21 Uhr, die Filme beginnen mit dem Sonnenuntergang gegen 21:45 Uhr. Der Eintritt beträgt, wie auch im Audimax, 2,50 € pro Film plus gegebenenfalls 2,50 € für die Jahresmitgliedschaft beim Filmkreis.

„Zu sehen gibt es beim diesjährigen Open Air zwei echte Klassiker und einen der besten Filme des letzten Jahres“, so Andreas Holzbeck, eines von zwanzig aktiven Filmkreismitgliedern. „Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Eröffnung eines Dinosaurier-Freizeitparks auf der Isla Nublar holen wir die Dinos auch mal ins Hochschulstadion. Und für Fans von Animationsfilmen, von denen wir dieses Semester auch schon einige in unserem Programm hatten, gibt es mit Prinzessin Mononoke auch noch einen der besten Filme aus dem Hause Ghibli!“ Neben den beiden Klassikern wird Aftersun von Charlotte Wells gezeigt, der von manchen Kritikern als der beste Debütfilm des Jahres 2022 gehandelt wird.

„Es ist jetzt schon das sechste Mal, dass wir das Open-Air veranstalten, und das dritte Mal, dass wir im Hochschulstadion sind“, so David Breuer, Vorstandsmitglied des Filmkreises. „Anfangs sind wir noch wegen der Pandemie auf den größeren Platz ausgewichen, aber nach zwei Jahren hat uns das Hochschulstadion so sehr überzeugt, dass wir auch zum dritten Mal gerne dorthin kommen, um ein paar großartige Filme zu zeigen!“ Gäste des Open Airs können es sich mit Picknickdecken und eigenen Sitzgelegenheiten auf der Liegewiese des Hochschulstadions bequem machen, allerdings werden auch ein paar Stühle vom Filmkreis gestellt. Wie bei den Filmkreisveranstaltungen im Audimax können Gäste eigenes Essen und Getränke mitbringen. Auf Glasflaschen muss allerdings verzichtet werden, da diese im Hochschulstadion nicht erlaubt sind.

Hintergrund

Der Studentische Filmkreis an der TU Darmstadt e.V. ist eine Hochschulgruppe die seit 1954 an der TU Darmstadt besteht. Unter anderem mit seinen zwei Spielzeiten im Audimax (Dienstag & Donnerstag), sowie Mittwochs im Programmkino Rex fördert er die Kinokultur. Im Audimax der TU Darmstadt (Karolinenplatz 5) kann er dabei auf umfassende Projektionstechnik von 16 mm über 35mm bis hin zu einem 4K-Digitalprojektor, sowie 7.1-Sourround-Anlage zurückgreifen.

Website des Filmkreises an der TU Darmstadt: https://www.filmkreis.tu-darmstadt.de

Open-Air des Filmkreises an der TU Darmstadt: https://www.filmkreis.de/openair

Quelle & Bilder: Filmkreis an der TU Darmstadt e. V.