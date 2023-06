Zweimal Gold für Wixhäuser Chöre

Teilen

Chornflakes und Soundproof holen „Meisterchor“-Titel für Kinder- und Jugendchöre Wixhausen.

Am 24. und 25. Juni 2023 fand im Rahmen der Landesgartenschau das 7. Hessische Chorfestival in Fulda statt. Neben zahlreichen Auftritten verschiedenster Chöre, gab es zudem die Möglichkeit am Chorwettbewerb teilzunehmen. Die Kinder- und Jugendchöre Darmstadt-Wixhausen waren gleich zweimal vertreten. Die jüngsten Sängerinnen und Sänger, die Chornflakes unter der Leitung von Janina Hirch, nahmen in der Kategorie C2 Kinderchor teil, ihre erste Teilnahme bei einem Wettbewerb. Sie präsentierten die Titel „Vois sur ton chemin“, „Kuku ué“, „Was würdest du tun?“ und „Don´t you worry bout a thing“. Wenige Stunden später war dann der Jugendchor Soundproof in der höchsten Leistungsklasse (A, Pop/Jazz) an der Reihe: Da Chorleiter Alexander Franz terminlich verhindert war, präsentierte der Chor unter der Leitung von Janina Hirch und Katharina Kunze „Take Me Home“, „Uptown Funk“, „Chandelier“ und „Fall“.

Bis zur Ergebnisbekanntgabe konnte man bei strahlendem Sonnenschein die blühende Vielfalt auf der Landesgartenschau genießen, etwas flanieren, weiteren Chören zuhören oder sich dem kulinarischen Angebot vor Ort widmen. Gegen 18 Uhr begann schließlich die Ergebnisbekanntgabe: Die Chornflakes hatten gleich doppelten Grund zur Freude: Sie wurden nicht nur Kategoriesieger mit 13 von 15 Punkten und Golddiplom, sondern erhielten zusätzlich den Sonderpreis der hessischen Chorjugend in der Kategorie Kinderchöre. Auch Soundproof hatte Grund zum Feiern: Mit 14,13 von 15 erreichbaren Punkten ersangen sie sich den ersten Platz ihrer Kategorie, gemeinsam mit dem Don Camillo Chor aus Bayern, und erhielten damit ebenfalls ein Golddiplom. Somit dürfen sich die Chornflakes und Soundproof nun „Meisterchor des Hessischen Sängerbundes“ nennen.

Überglücklich feierten die beiden Chöre ihren Sieg und ließen den Abend entspannt ausklingen.

Weitere Infos zu den Kinder- und Jugendchören Darmstadt-Wixhausen finden Sie auf www.jungechoere.de.

Quelle & Bild: Kinder- und Jugendchöre Darmstadt-Wixhausen e.V.