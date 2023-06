Griesheim: Kriminelle gehen auf Bewohner los – Zeugen nach Einbruch gesucht

Teilen

Ein Wohnhaus in der Donaustraße in Griesheim geriet in der Nacht zum

Freitag (30.06.23) in das Visier unbekannter Krimineller. Ersten Ermittlungen zufolge gelangte gegen 4 Uhr ein bislang unbekanntes Duo auf ein dortiges

Grundstück und verschaffte sich gewaltsam Zutritt in den Nebenbau des Hauses.

Weil er offenbar verdächtige Geräusche aus dem Anbau wahrnahm, begab sich der

Bewohner auf die Suche. Dort traf er auf die beiden bislang unbekannten Männer.

Diese sollen daraufhin unmittelbar auf den Bewohner losgegangen sein. Nach

derzeitigem Kenntnisstand gelang es dem kriminellen Duo unter anderem eine

Tasche sowie persönliche Ausweisdokumente zu entwenden und damit zu flüchten.

Wie hoch die Schäden sind, muss noch ermittelt werden. Der Bewohner wurde durch

den Angriff nach aktuellem Kenntnisstand leicht verletzt und musste zur weiteren

ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nachbarn oder Zeugen, die in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder

andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, Kontakt mit den

Beamtinnen und Beamten der Polizeistation in Griesheim unter der Rufnummer

06155/8385-0 aufzunehmen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen