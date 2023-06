h_da erhält erneut Gütesiegel als „Familienfreundliche Hochschule“

Teilen

Die Hochschule Darmstadt (h_da) wurde vom Land Hessen erneut als „Familienfreundliche Hochschule“ ausgezeichnet. Innenminister Peter Beuth hat der h_da das Gütesiegel bei einem Festakt in Wiesbaden verliehen. 38 Ministerien, Hochschulen und weitere hessische Dienststellen wurden für ihre Bemühungen um die Vereinbarkeit von Familie, Studium und Beruf erstmals oder erneut zertifiziert.

Seit 2015 ist die h_da durchgängig als familienfreundliche Hochschule zertifiziert, ihrerzeit als hessenweit erste HAW. Seitdem sind an der h_da Studien- und Arbeitsbedingungen nachweislich familienfreundlich ausgestaltet, so dass Familienaufgaben immer besser mit Studium oder Beschäftigung vereinbar sind. Das Familienbüro ist etablierte erste Anlaufstelle in Vereinbarkeitsfragen. Zu den wichtigsten Fortschritten der vergangenen Jahre zählt die Etablierung eines systematischen Gesundheitsmanagements für Studierende und Beschäftigte.

Für die kommenden Jahre wurden mit dem Land Hessen erneut Ziele vereinbart, um die Vereinbarkeit von Familienaufgaben weiter voranzutreiben. Dies geschieht einerseits auf strategischer Hochschulebene bis hin zur Integration von Familienfreundlichkeit in den Hochschulverbund „European University of Technology“, dem die h_da angehört. Andererseits werden bestehende Angebote und Strukturen weiter verbessert, darunter Möglichkeiten der Kinderbetreuung sowie Arbeits- wie Studienzeiten, die möglichst gut mit Kinderbetreuung oder auch Pflege vereinbar sind.

„Wir werden seit Jahren immer besser darin, Studium und Arbeit mit Familie zu vereinbaren. Daher freuen wir uns, dass wir erneut das Gütesiegel als familienfreundliche Hochschule erhalten haben“, sagt h_da-Präsident Prof. Dr. Arnd Steinmetz. „Wenn die eigenen Kinder oder Angehörige akut oder dauerhaft Unterstützung benötigen, wollen wir unsere Studierenden wie Beschäftigten darin unterstützen, dies gut koordiniert zu bekommen.“

Laut Innenminister Peter Beuth haben die h_da und die übrigen hessischen Gütesiegelträger „eindrucksvoll unter Beweis gestellt, wie anpassungsfähig und flexibel das Berufsleben beim Land Hessen im Mit- und Füreinander ausgestaltet werden kann. Sowohl das Land Hessen als auch die ausgezeichneten Verwaltungen haben für sich den Anspruch formuliert, für jede Arbeitskraft jene Arbeitsbedingungen zu schaffen, die sie oder er braucht, um bestmögliche Leistungen zu erbringen und gleichzeitig Freude an der Arbeit haben zu können.“

Quelle & Bild: Hochschule Darmstadt