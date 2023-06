Heppenheim: Trickdiebstahl auf Supermarktparkplatz – Zeugen gesucht

Teilen

Eine 53-jährige Frau aus Heppenheim ist am Donnerstag (22.06.23) einem Trickbetrüger zum Opfer gefallen.

Nach dem Einkauf in einem Supermarkt in der Tiergartenstraße wurde die Dame gegen 11.30 Uhr auf dem Kundenparkplatz von einem unbekannten Mann angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Er wies sie darauf hin, dass sich bei ihrem Fahrzeug, im Bereich unter der Motorhaube, Schaum befindet. Daraufhin öffnete die Frau die Motorhaube, konnte jedoch keinen Schaum feststellen. Als sie sich wieder zu dem Mann umdrehte, war dieser in unbekannte Richtung verschwunden. Kurze Zeit später bemerkte die Frau aus Heppenheim, dass aus ihrem Rucksack mehrere Karten, unter anderem eine EC-Karte, gestohlen wurden.

Der bislang unbekannte Mann soll zwischen 65 und 70 Jahre alt, 1,65 Meter groß und von schlanker Statur gewesen sein. Er trug eine Glatze sowie ein kurzärmliges Shirt. Er soll während des Gespräches mit ausländischem Akzent gesprochen haben. Die Heppenheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei zu folgenden Verhaltenstipps:

Tragen Sie Geld, Papiere und Zahlungskarten in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm

Wurde Ihre Zahlungskarte gestohlen (z.B. EC-Karte), lassen Sie diese sofort unter der Notrufnummer 116 116 sperren

Kehren Sie Ihnen Unbekannten NIE den Rücken zu

Behalten Sie Ihre Umgebung sowie auffällige Personen im Blick

Versuchen Sie Abstand zu halten, wenn Ihnen Fremde (zu) nahe kommen

Schließen Sie Ihr Fahrzeug stets ab – auch, wenn Sie nur kurz aussteigen. Lassen Sie zudem keine Wertsachen offen liegen, sondern verstauen Sie diese an einem nicht einsehbaren Platz innerhalb Ihres Autos

Sollten Sie Opfer eines Diebstahls gewesen sein, setzen Sie sich umgehend mit der nächsten Polizeistation in Verbindung

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen