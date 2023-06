34. Seniorinnen- und Seniorenwanderung anlässlich des Heinerfests

Teilen

Am Freitag, 30. Juni 2023, wandern Darmstädter Seniorinnen und Senioren wieder zum Heinerfest. Treff- und Startpunkt ist um 10.30 Uhr am Parkplatz am Oberwaldhaus; Ziel ist der „Hausmann-Heinergadde“ auf dem Karolinenplatz, der gegen 12.30 Uhr erreicht werden soll.

„Diese Wanderung findet inzwischen zum 34. Mal statt und ist ein wichtiger Bestandteil der Heinerfestkultur geworden. Diese Veranstaltung gibt älteren Menschen die Gelegenheit, etwas zusammen zu unternehmen und anschließend miteinander zu feiern. Wir möchten daher allen beteiligten Organisationen, Ehrenamtlichen und Sponsoren dafür danken, dass sie diese Veranstaltung wieder möglich gemacht haben“, so Bürgermeisterin Barbara Akdeniz.

An der Organisation der Wanderung sind der Heinerfestausschuss, der Seniorensportclub Darmstadt und die Wissenschaftsstadt Darmstadt beteiligt. Die Wegstrecke ausgearbeitet haben Klaus Hochstätter und Herr Werner Götz vom Seniorensportclub. Werner Götz führt die Gruppe mit der längeren Wegstrecke von 7,5 Kilometer, Klaus Hochstätter die Gruppe mit der kürzeren Strecke von 4,5 Kilometer. Die 2,5 Kilometer lange Strecke für Seniorinnen und Senioren mit Rollstuhl oder Rollator wird von Gisela Heidrich geführt. Aus organisatorischen Gründen wird um vorherige Anmeldung bei der Servicestelle Soziales und Beratung gebeten (Telefon 06151 / 13-2872).

Die Wanderung wird in diesem Jahr vom Sanitätsdienst der Malteser unterstützt. Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer der Servicestelle Soziales und Beratung werden die Gruppen begleiten. Sponsoren stellen entlang der Strecke einen Getränkestand und im Anschluss an die Wanderung im „Hausmann-Heinergadde“ einen kostenfreien Imbiss zur Verfügung. Die Bäckerei Bormuth spendiert Dinkelwaffeln. Patrick Hausmann hat die Bewirtung im „Hausmann-Heinergadde“ übernommen, wodurch den Teilnehmerinnen und Teilnehmern vergünstigte Speisen und Getränke angeboten werden können. Bei der Ankunft im „Heinergadde“ spielt wieder der Alleinunterhalter Bernd Schäfer.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt