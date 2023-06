Wissenschaftsstadt Darmstadt schreibt „Preis für Gesicht zeigen!“ 2023 aus

Teilen

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt schreibt den „Preis für Gesicht zeigen!“ 2023 aus. Verliehen wird der Preis an Darmstädter Gruppen oder Einzelpersonen, die sich gegen Rassismus, Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit in der Stadt engagieren. Der Preis wird in Form einer Geldzuwendung von 2.000 Euro und einer Urkunde überreicht. Dieser kann auch auf mehrere Preisträgerinnen und Preisträger aufgeteilt werden.

Oberbürgermeister Jochen Partsch warnt vor dem derzeitigen Erstarken des Rechtsextremismus: „Die Stimmung in Deutschland befindet sich zurzeit an einem gefährlichen Kipppunkt. Besonders jetzt ist es so wichtig, was die engagierten Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt alles leisten: Durch ihre Solidarität, beispielsweise in der Unterstützung für geflüchtete Menschen, bleibt Darmstadt weltoffen und demokratisch. Viele Menschen in unserer Stadt setzen sich auf unterschiedliche Weise für die Verteidigung von Demokratie und Menschenrechten, gegen das Vergessen und gegen das Erstarken von rechtsextremen und anderen diskriminierenden Haltungen und Positionen ein. Ihnen gebührt unser Dank!“

Folgende Personen und Gruppen können vorgeschlagen werden: Jugendliche, Erwachsene, Schulklassen, Arbeitsgemeinschaften, Vereine und Gruppen. Entscheidend ist, dass sich ihr Engagement in Darmstadt gegen Rassismus oder jegliche Form von Diskriminierung und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit richtet. Über die Verleihung des Preises entscheidet der Magistrat der Wissenschaftsstadt Darmstadt auf Vorschlag einer Jury.

Vorschläge nimmt das Amt für Vielfalt und Internationale Beziehungen der Wissenschaftsstadt Darmstadt, Bad Nauheimer Straße 4, 64283 Darmstadt, E-Mail: vielfalt-international@darmstadt.de mit einer eingehenden Begründung und ergänzenden Unterlagen bis zum 31. Juli 2023 entgegen.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt