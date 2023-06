Glas geworfen und geflüchtet – Festnahme nach tätlichen Angriff gegen Polizisten

Teilen

Eine Verkehrskontrolle am späten Freitagabend (16.06.23) in der Kaplaneigasse in Darmstadt endete für einen 26 Jahre alten Mann zwecks Verhinderung weiterer Straftaten im Gewahrsam der Polizei.

Gegen 23.15 Uhr hatte der Tatverdächtige und sein noch unbekannter Begleiter, aufgrund eines auffälligen Einparkmanövers, gekennzeichnet durch fehlendes Licht am Auto und Schlangenlinien fahrend, die Aufmerksamkeit der Beamten geweckt. Als die Polizisten die beiden Insassen kontrollieren wollten, warf der 26-Jährige als Beifahrer sofort ein Glas gegen den Arm des kontrollierenden Polizisten und ergriff, zusammen mit dem Fahrer, zu Fuß die Flucht. Der getroffene Ordnungshüter blieb glücklicherweise unverletzt. Die Beamten eilten den Flüchtenden nach und nahmen den 26-Jährigen, bei dem Versuch sich in einem Gebüsch zu verstecken, fest. Bei seiner Überprüfung zeigte sich, dass er mit 1,22 gemessenen Promille alkoholisiert war. Er wurde festgenommen und zur Wache gebracht. Dort wurde ein Verfahren eingeleitet und er für die restliche Nacht in eine Zelle gebracht. Die Ermittlungen zu seinem flüchtenden Begleiter dauern derzeit an. Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Rufnummer 06151/41110 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen