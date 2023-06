Neue Straßenbahnen der ST15 gehen später an den Start – HEAG mobilo reagiert mit Maßnahmenpaket

Teilen

Im Dezember 2022 traf die erste Straßenbahn der Baureihe ST15 in Darmstadt ein, seitdem bereitet der Hersteller zusammen mit der HEAG mobilo die Neufahrzeuge für die Zulassung bei der Technischen Aufsichtsbehörde vor. Die ST15 wird jedoch nicht, wie bisher geplant, zum 4. September 2023 nach den hessischen Sommerferien in den Fahrgastbetrieb gehen. Grund dafür ist die verspätete Anlieferung der neuen Bahnen, die bereits ab Sommer 2022 in Darmstadt hätten eintreffen sollen, und unerwartete Verzögerungen bei der Inbetriebnahme der Bahnen. Da auch weiterhin zusätzlich Straßenbahnen wegen Unfallreparaturen ausfallen, stehen dem Unternehmen für die Zeit zwischen den Sommerferien und dem Fahrplanwechsel im Dezember nicht genügend Fahrzeuge für einen regulären Betrieb zur Verfügung.

Verlässlicher Fahrplan in drei Phasen

Um ihren Fahrgästen dennoch einen stabilen und verlässlichen Fahrplan anbieten zu können, hat die HEAG mobilo jetzt entsprechende Maßnahmen ergriffen und wird phasenweise einzelne Linien auf Schienenersatzverkehr umstellen:

4. September bis 20. Oktober (Ende der Sommerferien bis Beginn der Herbstferien)

In dieser Zeit werden die Straßenbahnlinien 9 und 10 in den Hauptverkehrszeiten durch Busse ersetzt. Morgens, abends und am Wochenende verkehren weiterhin Straßenbahnen. Die Ersatzbusse verkehren zwischen der Endhaltestelle „Platz Bar-le-Duc“ in Griesheim und „Darmstadt Schloss“ über den Hauptbahnhof und die Rheinstraße. In diesem Zeitraum war im Rahmen der Erneuerung der Rheinstraßenbrücke bereits ein zweiwöchiger Schienenersatzverkehr geplant.

21. bis 29. Oktober (Herbstferien)

Während der hessischen Herbstferien erneuert die HEAG mobilo in Seeheim-Jugenheim und in Malchen Gleise. Aus diesem Grund verkehren in dieser Zeit auf den Linien 6 und 8 zwischen „Eberstadt Frankenstein“ und „Alsbach am Hinkelstein“ Busse statt Bahnen. Die Linie 9 verkehrt ab 21. Oktober wieder mit Straßenbahnen und wird durch die Linie 4, die zwischen Kranichstein und Griesheim verkehrt, ergänzt.

30. Oktober bis 9. Dezember (Ende der Herbstferien bis Fahrplanwechsel)

Nach den Herbstferien verkehren dann auf der Linie 3 zwischen Hauptbahnhof und „Lichtenbergschule“ bis einschließlich 9. Dezember Ersatzbusse.

Linien 4, 5, 6 und 8 ab 4. September wieder regulär

Gleichzeitig kehren die Linien 4 und 5 am 4. September wieder ins Liniennetz zurück, die Linien 6 und 8 verkehren wieder regulär. Nach Abschluss der Gleisarbeiten in der Frankfurter Straße werden die Stadtteile Arheilgen und Kranichstein wieder mit Straßenbahnen angefahren. Zudem fahren die Linien 1, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 dann zu bestimmten Zeiten in einem höheren Takt als bisher.

Reparatur und Inbetriebnahme unter Hochdruck

„Wir können wegen der aktuellen Lage leider nur einen reduzierten Fahrplan anbieten. Diesen wollen wir zuverlässig gestalten und transparent kommunizieren“, sagt Johannes Gregor, neuer Geschäftsführer der HEAG mobilo, und ergänzt: „Parallel dazu arbeiten wir natürlich mit Hochdruck an der Reparatur der älteren und der Inbetriebnahme der neuen Fahrzeuge“. Bereits im Vorlauf zu den Ersatzverkehren und auch währenddessen werden Fahrgäste vor Ort an Haltestellen in der Stadt und im Landkreis über die Änderungen auf dem Laufenden gehalten.

„Dass die Straßenbahnen nach Griesheim über einen Zeitraum von sieben Wochen tagsüber durch Busse ersetzt werden müssen, ist für die Fahrgäste in Griesheim eine Belastung“, sagt Lutz Köhler, Erster Kreisbeigeordneter des Landkreises Darmstadt-Dieburg. „Angesichts der Situation hat die HEAG mobilo jedoch großen Aufwand betrieben, um eine für die Fahrgäste praktikable Lösung zu finden“, so Köhler weit er.

Auch in der Darmstädter Innenstadt wird sich der Schienenersatzverkehr durch die Umstellung der Linie 3 bemerkbar machen. „Die Linie 3 ist eine wichtige Direktverbindung von Bessungen über die Innenstadt zum Hauptbahnhof“, erklärt Michael Kolmer, Mobilitätsdezernent der Wissenschaftsstadt Darmstadt und betont: „Ein Schienenersatzverkehr bedeutet immer eine Veränderung in der täglichen Mobilität. Ich freue mich daher umso mehr, wenn die Menschen in Bessungen ihre Straßenbahn wiederbekommen.“

Die HEAG mobilo informiert unter heagmobilo.de/Herbst23 ausführlicher und immer aktuell über den die aktuellen Änderungen im Schienersatzverkehr.

Quelle: HEAG mobilo GmbH