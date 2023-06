KulturPass“ startet am 14. Juni – Junge Erwachsene erhalten 200 Euro Guthaben für die Nutzung kultureller Angebote

Teilen

Mit dem „KulturPass“ erhalten junge Erwachsene ein Guthaben in Höhe von 200 Euro, das sie für Konzerte, Theater- und Kinoaufführungen, für Ausstellungen, Lesungen, Bücher, CDs und Schallplatten einsetzen können. Der „KulturPass“ ist ein Angebot an alle, die in Deutschland leben und dieses Jahr 18 Jahre alt werden. Das Guthaben kann zwei Jahre lang auf einer digitalen Plattform eingelöst werden, die als App und Website verfügbar sein wird. Interessierte können sich auf der Plattform www.kulturpass.de per Online-Ausweis-Verfahren registrieren. Mit der Registrierung ist das Guthaben freigeschaltet und kann auf der eben genannten Website oder über die KulturPass-App eingelöst werden. Die App kann ab Mittwoch, 14. Juni 2023, heruntergeladen werden.

„Mit dem Internationalen Musikinstitut und dem Institut Mathildenhöhe nehmen zwei weit über Darmstadts Stadtgrenzen hinaus bekannte städtische Kultureinrichtungen an der Aktion teil. Ausgewählte Konzerte der Internationalen Ferienkurse für Neue Musik, die vom 5. bis 19. August 2023 stattfinden, können mit dem KulturPass besucht werden. Auch das Institut Mathildenhöhe lädt zum Flanieren und Entdecken ein. Mit dem KulturPass können Dauer- und Sonderausstellungen im Museum Künstlerkolonie besucht werden oder Tickets für Führungen erworben werden“, so Oberbürgermeister Jochen Partsch.

Auf der Plattform www.kulturpass.de können sich lokale Kulturanbieter registrieren und dort beispielsweise Konzerte, Theater- und Kinovorstellungen anbieten. Der Preis für die genutzten Leistungen wird den Anbietern im Nachgang erstattet. Große Verkaufsplattformen und Online-Versandhändler sind ausgeschlossen.

Der „KulturPass“ ist eine gemeinsame Initiative des Deutschen Bundestags, der Staatsministerin für Kultur und Medien, Claudia Roth, und des Bundesfinanzministers, Christian Lindner. Für das Pilotprojekt wurden 100 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt