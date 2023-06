Nach Mord Tatverdächtiger im Herrngarten festgenommen und in Untersuchungshaft

Teilen

Nach dem Tötungsdelikt an einem 79-jährigen eritreischen Staatsangehörigen in Mörfelden-Walldorf konnten die Ermittler der Mordkommission 2905 in Zusammenarbeit mit Sachverständigen beim Hessischen Landeskriminalamt und der Staatsanwaltschaft einen Ermittlungserfolg verzeichnen.

Ein 59-jähriger Tatverdächtiger konnte in Darmstadt festgenommen werden und befindet sich in Untersuchungshaft.

Im Rahmen der umfangreichen und intensiven Ermittlungen hatte sich ein dringender Tatverdacht gegen den 59-Jährigen ergeben, den 79-jährigen getötet zu haben. Die Ermittler konnten den Mann am Mittwochnachmittag (07.06.2023) kurz nach 16 Uhr im Herrngarten in Darmstadt widerstandslos festnehmen. Im Anschluss wurde auch seine Wohnung in Mörfelden-Walldorf durchsucht.

Der Tatverdächtige, der familiäre Bezüge zu dem Opfer hatte, wurde am Donnerstagvormittag (08.06.2023) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt der zuständigen Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Darmstadt vorgeführt, die einen Haftbefehl gegen ihn erließ. Anschließend wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt überführt.

Die Ermittlungen zum Tatmotiv sowie die zahlreichen Spurenauswertungen dauern weiter an. Der Tatverdächtigte machte im Rahmen der Vorführung von seinem Schweigerecht Gebrauch. Auch die Kleidung des Getöteten konnte bislang noch nicht gefunden werden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen