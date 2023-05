Statistik aktuell: Neuer Höchststand an Kraftfahrzeugen in Darmstadt aufgrund eines Sondereffekts

Teilen

Insbesondere infolge der freiwilligen Anmeldung von elektrischen Krafträdern zur Inanspruchnahme der sogenannten Treibhausgasminderungsquoten- bzw. THG-Prämie gab es nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes in Darmstadt zum 1. Januar 2023 insgesamt 85.890 und damit 1.619 mehr Kraftfahrzeuge als im Vorjahr. Dieser Höchststand geht auf den eingangs erwähnten Sondereffekt in Verbindung mit der THG-Prämie zurück.

„Zugleich wurde trotz des starken Bevölkerungswachstums erstmals ein Rückgang an privaten Pkw verzeichnet“, so Oberbürgermeister Jochen Partsch. Die Dichte gewerblich und privat genutzter Pkw sank zum 1. Januar 2023 deutlich von 451 auf 444 Pkw je 1.000 Einwohner. Im Vergleich mit anderen Großstädten in Rhein-Main und Rhein-Neckar ist die Entwicklung des Pkw-Bestands in Darmstadt am schwächsten.

„Darüber hinaus setzte sich 2022 die von uns unterstützte Antriebswende im Pkw-Sektor fort“, so Partsch. Einem Zuwachs von 1.828 Pkw mit Elektro- oder Hybridantrieb steht ein Rückgang von 1.972 Pkw mit Diesel- oder Benzinmotor gegenüber. Der Anteil von Pkw nur mit Verbrennermotoren am Pkw-Fahrzeugbestand in Darmstadt sank zum 1. Januar 2023 somit erstmals auf unter 90 Prozent.

Aktuelle Zahlen und Fakten zur Entwicklung des Kfz-Bestands in der Wissenschaftsstadt Darmstadt können in der neuen Ausgabe von „Statistik aktuell“ nachgelesen werden. Die Broschüre wird in regelmäßigem Turnus von der Abteilung für Statistik und Stadtforschung im Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung der Wissenschaftsstadt Darmstadt veröffentlicht. Sie kann auf der städtischen Webseite → kostenfrei heruntergeladen werden.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt