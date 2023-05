Wird ein Darmstädter Deutschlands bester Science Slammer?

Teilen

Der Darmstädter Martin Weyrauch hat es sich zur Aufgabe gemacht, komplexe wissenschaftliche Inhalte möglichst simpel zu erklären – als Science Slammer. Nun tritt er beim großen Science Slam der IdeenExpo gegen fünf weitere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus ganz Deutschland an, und will beweisen, dass er der beste Slammer ist. Der Wettbewerb startet am 1. Juni 2023.

Doch wie kam Weyrauch, der freiberuflich an der TU Darmstadt arbeitet, zu seinem ungewöhnlichen Hobby? „Ich bin zum Science Slammer geworden, weil ich durch andere Bühnenformate Begeisterung fürs Performen entwickelt habe und es liebe Bühne und Lernen zu verbinden“, sagt der Dichter, Performer, Moderator und Workshopleiter. Beim Science Slam in Hannover will er zeigen, wie die fantasiereichen Gedankenkonstrukte der Philosophie Einfluss auf unser Leben und vor allem unsere Zukunft mit künstlichen Intelligenzen nehme können.

Das ist der Science Slam der IdeenExpo

Neben Weyrauch stehen auch Paul Morath, Janina Isabell Otto, Felix Stegmann, Amitabh Banerji und Anna Müllner auf der Bühne. Wer am Ende gewinnt, bestimmt das Publikum: Wer es schafft, am besten mit seinem Thema zu begeistern, sammelt die höchste Punktzahl ein– und wird zum Sieger gekürt geht. Die besten Slammerinnen und Slammer qualifizieren sich damit für das große Science Slam Finale auf der IdeenExpo 2024. Der Science Slam im Kulturzentrum Pavillon, Lister Meile 4, beginnt am Donnerstag, 1. Juni, um 19 Uhr. Einlass ist ab 18 Uhr. Der Eintritt zur Veranstaltung ist kostenfrei. Weitere Informationen gibt es unter www.ideenexpo.de/science-slam.

Über die IdeenExpo

Mit dem Ziel, junge Menschen für Naturwissenschaften und Technik zu begeistern, wurde die IdeenExpo 2007 als gemeinsame Initiative der Politik und Wirtschaft gegründet. Alle zwei Jahre zeigen Unternehmen, Hochschulen und Bildungseinrichtungen auf dem Messegelände Hannover Innovationen in den MINT-Berufsfeldern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik). Die IdeenExpo ist Europas größtes Jugend-Event dieser Art. Die nächste IdeenExpo findet vom 8. Bis 16. Juni 2024 auf dem Messegelände Hannover statt.

Quelle & Bilder: IdeenExpo GmbH