Statistik aktuell: Darmstadts Bevölkerungszahl wächst wieder

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt zählt im ersten Quartal 2023 wieder deutlich mehr Einwohnerinnen und Einwohner als im Quartal zuvor. Darauf hat jetzt Oberbürgermeister Jochen Partsch anlässlich der Veröffentlichung des Berichts „Statistik aktuell 3/2023“ hingewiesen. In der zweiten Jahreshälfte 2022 war die Bevölkerung Darmstadts dagegen kaum gewachsen.

Gegenüber dem vierten Quartal 2022 leben 851 Personen mehr in der Wissenschaftsstadt Darmstadt, gegenüber dem Vorjahresquartal sind es 1896 Menschen mehr. „Insgesamt bestätigt sich damit die weiterhin dynamische Entwicklung Darmstadts. Darin spiegelt sich die Attraktivität Darmstadts – nicht zuletzt dank der ebenfalls stetig steigenden Zahl zumeist hoch qualifizierter Arbeitsplätze. Dies ist ein Ausweis der Stärke unserer Stadt“, so OB Partsch. „Dass viele Menschen hier Schutz suchen und finden, belegt darüber hinaus die Weltoffenheit Darmstadts und seiner Bürgerinnen und Bürger.“

Ein Grund für das Wachstum liegt in der positiven Wanderungsbilanz von Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit. So sind im ersten Quartal 2023 mehr ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger nach Darmstadt gezogen, als im selben Zeitraum fortgezogen sind. Neben den traditionsgemäß stattfindenden Zuzügen ausländischer Studierender handelt es sich außerdem um viele schutzsuchende Menschen, die aus ihrer Heimat geflohen sind.

Aktuelle Zahlen und Fakten zur Bevölkerungsentwicklung in der Wissenschaftsstadt Darmstadt können in der neuen Ausgabe von „Statistik aktuell“ nachgelesen werden. Die Broschüre wird in regelmäßigem Turnus von der Abteilung für Statistik und Stadtforschung im Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung der Wissenschaftsstadt Darmstadt veröffentlicht. Sie kann auf der städtischen Webseite → kostenfrei heruntergeladen werden.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt