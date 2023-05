Nach Zusammenstoß zwischen LKW und Straßenbahn – Polizei sucht mögliche Verletzte sowie Zeugen

Teilen

Am Montag (08.05.2023) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW (Zugmaschine mit Sattelauflieger) und einer Straßenbahn (Linie 6) in Darmstadt-Eberstadt. Der LKW befuhr die Heidelberger Landstr. von der Seeheimer Str. kommend in Richtung Pfungstädter Str. In Höhe der Dreifaltigkeitskirche kam es im Begegnungsverkehr aufgrund der verengten Fahrbahn zu einer Kollision mit der Straßenbahn. Hierdurch entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen im unteren sechsstelligen Bereich.

Da bei dem Unfall Straßenbahn und LKW ineinandergeschoben wurden, musste die Feuerwehr zwecks Unterstützung verständigt werden. Die Bergung der Fahrzeuge gestaltete sich als äußerst schwierig, weshalb die Heidelberger Landstr in beide Richtungen für mehrere Stunden gesperrt werden musste.

In der Straßenbahn soll sich eine weibliche Person möglicherweise verletzt haben. Da sich diese nicht mehr an der Unfallstelle befand, wird sie gebeten sich bei der Polizei in Pfungstadt unter der Rufnummer 06157 95090 zu melden. Auch Zeugen werden gebeten sich an die Polizei in Pfungstadt zu wenden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen