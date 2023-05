Bensheim: 59-Jähriger attackiert und bestohlen

Teilen

Ein 59 Jahre alter Mann wurde in Bensheim am Montagabend (08.05.23), gegen 21.30 Uhr, in der Heidelberger Straße vor einem Wohnhaus von einem Unbekannten attackiert und anschließend seines Geldbeutels beraubt. Der 59-Jährige fiel bei dem Angriff durch einen Stoß zu Boden. Der Kriminelle flüchtete anschließend mit seiner Beute zu Fuß vom Tatort in den Jakobsweg. Der 59-Jährige zog sich Blessuren leichterer Art zu, musste aber nicht medizinisch versorgt werden.

Der Flüchtige ist etwa 1,90 Meter groß und trug schwarze Gummihandschuhe. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und bittet Zeugen und Personen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06252/7060.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen