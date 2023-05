Teilen

Von Freitag, 12. Mai, 21 Uhr bis Montag, 15. Mai 2023, 5 Uhr wird an der A5/A67 am Darmstädter Kreuz das Zentralbauwerk Süd abgebrochen.

Für die Dauer der Arbeiten wird die A5 in Fahrtrichtung (FR) Basel und die A67 in FR Frankfurt im Darmstädter Kreuz gesperrt.