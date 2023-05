Abgelenkt und mitgenommen – Trickdieb im Juweliergeschäft

Teilen

Ein noch unbekannter Täter hat am späten Dienstagnachmittag (09.05.23) sein Unwesen in einem Juweliergeschäft am Darmstädter Luisenplatz getrieben und Schmuck erbeutet. Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kriminalpolizei ermittelt in diesem Fall wegen des Verdachts des Trickdiebstahls.

Nach ersten Erkenntnissen betrat der 30 bis 40 Jahre alte Mann gegen 16.30 Uhr das Geschäft, gaukelte Kaufinteresse vor und ließ sich mehrere Schmuckstücke zeigen. Dabei entwendete er unbemerkt ein Goldarmband. Nachdem der Kriminelle den Laden verlassen hatte, bemerkten die Mitarbeiter den Diebstahl. Der circa 1,70 bis 1,80 Meter große und schlanke Täter war zum Tatzeitpunkt mit einer hellen Jeans, einem grauen Oberteil, einer schwarzen Jacke und dunklen Schuhen bekleidet. Als auffälliges Merkmal wurden seine „schlechten Zähne“ wahrgenommen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen