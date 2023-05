Oberzent: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Teilen

Am Samstag (06.05.23), gegen 16:30 Uhr, wurde bei Oberzent bei einem Verkehrsunfall ein 33jähriger Motorradfahrer aus dem Rhein-Neckar-Kreis schwer verletzt. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr er von Rothenberg kommend die L3410 in Richtung Beerfelden. Nach dem Durchfahren einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, verlor nach dem Kontakt mit dem Bordstein die Kontrolle, stürzte mit seinem Motorrad und kam im dortigen Grünstreifen zum Liegen. Aufgrund seiner Verletzungen musste er mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht werden. Die Schäden am Motorrad und straßenbaulichen Einrichtungen dürften bei ca. 2000,- EUR liegen. Hinweise zum Verkehrsunfall nimmt die Polizei in Erbach unter 06062-9530 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen