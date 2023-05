Rüsselsheim: Zehn Tage frei: Bel R! Festival bietet vielseitiges Kunst- und Kulturprogramm in der Innenstadt

Teilen

„Über 200 mitwirkende Künstler*innen bei knapp 50 Veranstaltungen an zehn verschiedenen Orten in der Rüsselsheimer Innenstadt – seit Montag (01.05.23) ist das Programm des neuen Kunst- und Kulturfestivals Bel R! veröffentlicht“, gibt Bürgermeister und Kulturdezernent Dennis Grieser bekannt. „Das Programm ist jung, divers, regional und international und zeigt, was Rüsselsheim in Sachen Kultur zu bieten hat.“

Zum Auftakt wird das Festival am 12. Mai 2023 um 16.30 Uhr an der „sturmfrei-Bühne“ am Landungsplatz von Bürgermeister Grieser eröffnet. Im Anschluss spielen ab 17 bis 22 Uhr gleich drei lokale Bands: das Martha Hopkins Quartett, das seit Jahren eine feste Größe in der Rüsselsheimer Jazzszene ist, sowie die beiden Bands Baskar und Mighty Ignition um Drummer und Kulturförderstipendiat Maximilian Scharpenberg, die sich jeweils auf Indie Soul beziehungsweise klassischen Bluesrock spezialisiert haben.

In den Folgetagen sind zahlreiche lokal verwurzelte Bands auf der Bühne am Mainufer zu sehen, wie beispielsweise Papierflieger, LEYKA oder die Combo JazzApple. Auch überregionale Musiker*innen, wie die Rapperinnen des Duos pape, die Indie-Pop-Sängerin MARYAM.fyi oder die Wiesbadener Rock’n’Roller der Band Kenneth Minor, bereichern das Line-Up.

Gleichzeitig wird die Innenstadt mit knapp zwei Dutzend Kunst- und Kulturveranstaltungen belebt. An den Festivalsamstagen öffnet beispielsweise der Verein Malkasten sein Kunstrondell am Europaplatz und lädt zum Mitmachen ein. Weiterhin zählt die von Yannick Pfeifer kuratierte „Kunststraße“ zu den Highlights: In mehreren Schaufenstern in der Innenstadt werden Bilder von Rüsselsheimer Nachwuchskünstler*innen hängen. Yannick Pfeifer selbst führt am 17. Mai um 18 Uhr durch die Kunststraße, Treffpunkt ist der Bahnhofsplatz.

Auch international ist das Festival bestens besetzt: Unter anderem stellt der Ghanaer Künstler und Städel-Schüler Larry Bonchaka eine Installation auf dem Gemeindeplatz aus und die Georgierin Sopo Kashakashvili setzt auf dem Löwenplatz eine Audio-Performance um. In der Rathaus-Rotunde ist eine englischsprachige Lesung zu Klaviermusik zu sehen, bei der im Rahmen des Projektes „Worldwide Ukrainian Play Readings“ Texte von Exil-Dramatiker*innen aus der Ukraine vorgetragen werden. Das offene Atelier der Stadt „freiraum f3“ wird während des Festivals von dem Schweizer Künstler Emanuel Heim bespielt. Gemeinsam mit dem indischen Gitarristen Nishad Pandey lädt er zur Live-Painting-Performance „Schallfenster“ ein.

Im weiteren Programm sind die Lokalmatadore der Gemeinschaftswerkstatt RAKEET mit Upcycling-Aktionen an mehreren Tagen am Marktplatz vertreten und das Rollwerk macht mit Themenabenden sowie zwei exklusiven Vorstellungen des Jungen Ensembles mit dem Theaterstück „Punk Rock“ das Festival rund.

Ermöglicht wird das Festival durch das Förderprogramm „Zukunft Innenstadt“. Im Rahmen dieses Programms entwickelt und erprobt die Stadt Rüsselsheim am Main in einem öffentlichen Dialog Zukunftsbilder und experimentelle Projekte für die Innenstadt. Auch hier setzt das Festival an: Eine mobile Zukunftswerkstatt des Wiesbadener Ensembles „3D“ wird an mehreren Tagen in der Stadt unterwegs sein und mit künstlerischen Impulsen Ideen für die Stadtentwicklung sammeln.

Das vollständige Programm des zehntägigen Festivals (12. bis 21. Mai 2023) ist auf der Website des Festivals unter www.bel-r-festival.de sowie auf facebook und Instagram unter @bel.r.festival zu finden. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Quelle: Stadt Rüsselsheim am Main