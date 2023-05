Cyclomedia-Aufnahmefahrzeuge befahren das Stadtgebiet der Wissenschaftsstadt Darmstadt und erfassen die Umgebung digital – Schutz personenbezogener Daten ist gewährleistet

Teilen

Von Montag, 8. Mai, bis voraussichtlich Montag, 5. Juni 2023, befahren mit Kameras und Laserscannern ausgestattete Fahrzeuge des Unternehmens Cyclomedia das Stadtgebiet der Wissenschaftsstadt Darmstadt und fertigen digitale Aufnahmen der Umgebung an.

Diese Aufnahmen können personenbezogene Daten wie erkennbare Gesichter enthalten; dementsprechend gilt die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Cyclomedia hat ein berechtigtes Interesse an der Verarbeitung personenbezogener Daten auf Grundlage von Artikel 6.1 (f) DSGVO. Die Verarbeitungszwecke betreffen die Registrierung und Verarbeitung von Straßenfotos in einer Datenbank, um diese Aufnahmen – unter strengen Auflagen – öffentlichen und privaten Organisationen zur Verfügung zu stellen.

Cyclomedia ist Mitglied im Verein Selbstregulierung der Informationswirtschaft (SRIW) und ist Mitverfasser und Unterzeichner des Geodatenkodex. Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Gesichter und Kfz-Kennzeichen unkenntlich gemacht, bevor Cyclomedia die aufgenommenen Bilder den Nutzern zur Verfügung stellt. Weitere Informationen zum Thema Datenschutz bei Geoinformationsdiensten sind auf der Internetpräsenz des SRIW (https://sriw.de/) abrufbar.

Die Nutzung der Bilddaten dient ausschließlich internen Zwecken, eine Veröffentlichung der Panoramabilddaten etwa im Internet ist nicht vorgesehen. Cyclomedia wird unkenntlich gemachte Bilder so lange wie erforderlich behalten, zum Zwecke der Verarbeitung und, um lizenzvertraglichen Verpflichtungen mit den Lizenznehmern nachzukommen. Cyclomedia hat einen Datenschutzbeauftragten ernannt, der die Anwendung und die Einhaltung der DSGVO überwachen wird.

Durch die Nutzung der von Cyclomedia generierten hochauflösenden, georeferenzierten und dreidimensionalen 360 Grad Panoramabilder (Cycloramas) erhalten Verwaltungen einen uneingeschränkten Blick auf Bilder, die die Realität – so echt wie draußen – abbilden. Die Möglichkeit zur Visualisierung, Messung und Planung in den „Abbildungen der Realität“ bedeutet für die Beschäftigten der Stadtverwaltung, dass Arbeitsprozesse zeitsparender und kostengünstiger erledigt werden können. Die Nutzung der Bilder spart Kosten ein, verbessert den Bürgerservice und verkürzt verwaltungsinterne Prozesslaufzeiten.

Die breite Datenbasis, die Cyclomedia Städten zur Verfügung stellt, kann fachämterübergreifend eingesetzt werden. Daher können beispielsweise Themen wie Barrierefreiheit, Straßen- und Radwegeplanung oder die Einsatzplanung von Sicherheits- und Hilfskräften schnell und unkompliziert bearbeitet werden.

Weitere Informationen zum Thema Datenschutz und insbesondere zu den Rechten bezugnehmend zu Artikel 14 DSGVO sind auf der Cyclomedia-Webseite https://www.cyclomedia.com/de/privatsphaere abrufbar. Fragen können auch direkt an die Cyclomedia Deutschland GmbH gestellt werden (Cyclomedia Deutschland GmbH, An der Kommandantur 3, 35578 Wetzlar; E-Mail: info-de@cyclomedia.com).

Über Cyclomedia Die Cyclomedia Deutschland GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Cyclomedia Technology B.V., eine niederländische Firma mit Sitz in Zaltbommel. Cyclomedia ist auf großflächige und systematische Bildaufnahmen des öffentlichen Raums spezialisiert. Cyclomedia hat über 30 Jahre Erfahrung in der Erstellung von Umgebungsaufnahmen mit GIS-Genauigkeit. Zu den Kunden des Unternehmens zählen Städte wie New York City, Luxemburg, Amsterdam und Köln.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt