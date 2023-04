Wissenschaftsstadt Darmstadt installiert 56 neue Abstellmöglichkeiten für Fahrräder im Martinsviertel

Teilen

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt wird bis ins Frühjahr 2023 hinein im Martinsviertel an zwölf Standorten 56 neue Abstellanlagen für das sichere Abstellen von Fahr- und Lastenrädern aufstellen. Darüber hinaus werden sieben alte Bestandsanlehnbügel gegen das neue Standardmodell ausgetauscht.

„Im Martinsviertel gibt es für Bewohnerinnen und Bewohner oft keine Möglichkeit, Fahrräder auf dem Grundstück abzustellen. Auch in der Nähe von Gastronomie und Einzelhandel gibt es teils zu wenige, teils gar keine Abstellmöglichkeiten. Die daher auf Gehwegen oder in Grünflächen abgestellten Räder stören optisch und behindern den Fußverkehr. Das Mobilitätsamt hat daher nach einer Bedarfsanalyse zwölf Standorte festgelegt, an denen mit 56 Anlehnbügeln Abstellmöglichkeiten für 110 Fahr- und Lastenräder geschaffen werden. Nach Einführung der Parkraumbewirtschaftung und Prüfung der Auslastung der Bügel sollen die Anlagen gegebenenfalls erweitert werden. Das gleiche Vorgehen ist für das Woogs- und Johannesviertel geplant“, so Mobilitätsdezernent Michael Kolmer.

Die Abstellanlagen werden an folgenden Standorten entstehen:

Ecke Ploenniesstraße / Pallaswiesenstraße

Mollerstraße, gegenüber Haus Nr. 17

Mollerstraße, Höhe Haus Nr. 30/32

Barkhausstraße, Höhe Haus Nr. 57

Ecke Löffelstraße / Gardistenstraße

Arheilger Straße, Höhe Haus Nr. 39

Liebfrauenstraße, Höhe Haus Nr. 58

Liebfrauenstraße, Höhe Haus Nr. 90-92

Heinheimer Straße, Höhe Haus Nr. 55-57

Riegerplatz, Höhe Haus Nr. 7

Lichtenbergstraße, Höhe Haus Nr. 73

Platz Ecke Mauerstraße / Lauteschlägerstraße

Riedlingerstraße, Höhe Haus Nr. 5, im Anschluss an die dortige Ladezone.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt