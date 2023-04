Chinas langer Marsch – Zwischen Tradition und Moderne, Überwachungsstaat und globaler Supermacht – Frühjahrsreihe des Darmstädter Netzwerks für politische Bildung

Teilen

Zu seiner gemeinsamen Frühjahrsreihe „Chinas langer Marsch. Zwischen Tradition und Moderne, Überwachungsstaat und globaler Supermacht“ lädt das Darmstädter Netzwerk für politische Bildung ein. Die Reihe vom 27. April bis 14. Juni 2023 beleuchtet Geschichte und Gesellschaft des Landes, dessen rasanten Wirtschaftsboom und den Konflikt mit Taiwan. Zudem nimmt sie die Folgen für den Westen in den Blick.

Den Auftakt der Reihe bildet ein Vortrags- und Gesprächsabend mit dem China-Kenner, Sinologen und Ökonomen Prof. Dr. Kai Vogelsang von der Universität Hamburg am Donnerstag, 27. April, zum Thema „Geschichte Chinas: Nation, Revolution, Zivilisation: Chinas Weg in die Moderne. Von der Kaiser- und Kolonialzeit über Mao bis Xi Jinping“. Beginn ist um 19 Uhr im Katholischen Bildungszentrum nr30, Nieder-Ramstädter Straße 30, in Darmstadt. Zum Netzwerk gehören Evangelische Erwachsenenbildung, Volkshochschule Darmstadt, Katholisches Bildungszentrum nr30 und der AStA der HDA.

Am Mittwoch, 10. Mai, spricht Prof. Dr. Nicola Spakowski, Sinologin aus Freiburg, über „Chinas Gesellschaft zwischen Autoritarismus und Kapitalismus“. Beginn ist um 19 Uhr im Offenen Haus, Rheinstraße 31, in Darmstadt. „Chinas Griff nach der Weltmacht. Das Projekt Neue Seidenstraße und die Folgen“ ist der Titel des Vortrags von Prof. Dr. Björn Alpermann, Sinologe und Wirtschaftswissenschaftler aus Würzburg, am Mittwoch, 24. Mai, 19 Uhr, in der Volkshochschule, Justus-Liebig-Haus, Günther-Ziegler-Saal, Große Bachgasse 2, in Darmstadt. Den Abschluss der Reihe bildet der Vortrag zum Thema „Taiwan contra China. Ein Konflikt globaler Reichweite“ von Dr. Josie-Marie Perkuhn, Sinologin und Politikwissenschaftlerin aus Trier am Mittwoch, 14. Juni, 19 Uhr, im Katholischen Bildungszentrum nr30, Nieder-Ramstädter Straße 30, in Darmstadt. Der Eintritt ist frei, um einen freiwilligen Beitrag wird gebeten.

Begleitend zur China-Reihe zeigt das AlleWeltKino im Programmkino Rex, Wilhelminenstraße 9, vier Filme aus China im Originalfassung mit Untertiteln: jeweils montags am 8. Mai, 20 Uhr, „Return to Dust” (OmU, 131 Min., China 2022, Regie: Li Ruijun), am 15. Mai, 20.15 Uhr, „Der See der wilden Gänse“ (OmU, 113 Min., China, Frankreich 2019, Regie: Diao Yinan), am 22. Mai, 20.15 Uhr, „Eine Sekunde“ (OmU, 104 Min., China 2020, Regie: Zhang Yimou), und am 5. Juni, 19.30 Uhr, „Bis dann, mein Sohn“ (OmU, 185 Min., China 2019, Regie: Wang Xiaoshuai).

China gehört zu den ältesten Zivilisationen und Hochkulturen der Menschheit, jetzt steht das Reich der Mitte vor dem Sprung zur neuen, führenden Supermacht des 21. Jahrhunderts. Dabei geht China einen anderen Weg als demokratische Staaten: digitale Überwachung, autoritäres Staatssystem, staatlich gelenkter Kapitalismus, Missachtung der Menschenrechte … . Dabei wächst der globale wirtschaftliche und politische Einfluss des Landes ständig. Grund genug, China genauer in den Blick zu nehmen. Die Reihe des Darmstädter Netzwerks für politische Bildung beleuchtet die Geschichte und die Gesellschaft des Landes, seinen rasanten Wirtschaftsboom und den Konflikt mit Taiwan.

Quelle: Evangelisches Dekanat Darmstadt