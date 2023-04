Teilen

Die Kita Meißnerweg, Meißnerweg 23, in Darmstadt-Kranichstein veranstaltet am Samstag, 29. April 2023 von 10 bis 13 Uhr einen Kindersachenflohmarkt. Interessierte können gegen eine Standgebühr von 5 Euro und einem selbstgebackenen Kuchen, Kinderkleider, -spielsachen und –bücher verkaufen. Anmeldungen werden bis Montag, 24. April unter Telefon 06151 / 76599 oder per Mail an Kita.meissnerweg@darmstadt.de entgegengenommen.