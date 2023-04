Jusos, Julis und Grüne Jugend fordern Cannabis-Modellregion in Darmstadt

Teilen

Die Jusos Darmstadt, die Grüne Jugend Darmstadt/Darmstadt-Dieburg und die Jungen Liberalen Darmstadt setzen sich gemeinsam dafür ein, dass Darmstadt sich als Modellregion für den legalen Verkauf von Cannabis bewirbt. Dieses Vorhaben orientiert sich an der aktuellen Bewerbung von Frankfurt und Offenbach als Modellregionen.

Rodan Zeybek, Vorsitzender der Jusos Darmstadt, betont: „Wir setzen uns bereits seit Jahren für die Bewerbung Darmstadts als Modellregion für den legalen Verkauf von Cannabis ein und sind überzeugt, dass es nun an der Zeit ist, dieses Projekt endlich umzusetzen. Darmstadt verfügt über eine starke Technische Universität, die den Prozess wissenschaftlich begleiten kann. Zudem bietet sich dieses fraktionsübergreifende Projekt als ideale Möglichkeit an, als erstes gemeinsames Projekt nach der Oberbürgermeisterwahl an einem Strang zu ziehen. Cannabis-Konsum ist in Darmstadt längst Realität. Darmstadt hat 99 Probleme, aber keins mit Gras! Deswegen sollten wir uns jetzt als Modellregion bewerben.“

Moritz Genschow, Vorsitzender der Jungen Liberalen (JuLis) Darmstadt, unterstreicht: „Als Junge Liberale Darmstadt setzen wir uns leidenschaftlich dafür ein, dass Darmstadt Vorreiter bei der Legalisierung von Cannabis in Deutschland wird. Angesichts der aktuellen Bestrebungen der Bundesregierung, Cannabis zu legalisieren, ist es an der Zeit, innovative Ansätze zu verfolgen und die Chancen dieser Legalisierung zu nutzen, anstatt widerlegte Scheinargumente herunterzuleiern. Darmstadt sollte die Rankings nicht nur bei hohen Mietpreisen und Universitäten anführen sondern den Wechsel hin zu mehr Mut bei der Legalisierung von Cannabis wagen. Wir sind stolz darauf, diese Initiative nach der OB-Wahl zu unterstützen und unsere Stadt als Vorreiter in dieser Debatte zu positionieren.“

Sandra Seeger, Sprecherin der Grünen Jugend Darmstadt/Darmstadt-Dieburg stellt heraus: „Es ist an der Zeit, dass wir uns von veralteten Vorstellungen über Cannabis als gefährliche Droge lösen und uns auf die Fakten konzentieren. Eine wachsende Anzahl von Menschen betrachtet Cannabis als eine sichere und wirksame Alternative zu verschreibungspflichtigen Medikamenten und anderen Methoden zur Linderung von Schmerz und Stress. Das Modellprojekt würde es diesen Menschen in Darmstadt ermöglichen, Zugang zu legalem und hochwertigem Cannabis zu erhalten, ohne dass sie auf den illegalen Markt zurückgreifen müssen und künstlich kriminalisiert werden. Gleichzeitig würde die Regulierung und Besteuerung von Cannabis die lokale Wirtschaft ankurbeln und die Steuereinnahmen erhöhen. Es ist an der Zeit, dass wir diese kluge und mutige Entscheidung treffen, um Darmstadt voranzubringen!“

Durch die Zusammenarbeit der Jusos, der Grünen Jugend und der Jungen Liberalen Darmstadt zeigt sich ein starkes, parteiübergreifendes Engagement für eine progressive und zukunftsweisende Drogenpolitik. Alle diese Organisationen sind davon überzeugt, dass die Bewerbung Darmstadts als Modellregion für den legalen Verkauf von Cannabis unter staatlicher Kontrolle zahlreiche Vorteile mit sich bringen würde, wie zum Beispiel eine Entlastung der Polizei, eine verbesserte Präventionsarbeit und eine bessere Versorgung von Menschen, die auf Cannabis als Medizin angewiesen sind.

Die drei Jugendorganisationen rufen alle politischen Akteure in Darmstadt dazu auf, sich diesem Vorhaben anzuschließen und gemeinsam dafür zu kämpfen, dass Darmstadt zu einer Modellregion für den legalen Verkauf von Cannabis wird.

Quelle: Jusos Darmstadt