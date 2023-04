Aktionstag zum Start der Jupiter ICy Moons Explorer (Juice) Mission der Europäischen Weltraumorganisation ESA im Hessischen Landesmuseum Darmstadt

Teilen

Das Hessische Landesmuseum Darmstadt (HLMD) stellt den Start der Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) Mission der Europäischen Weltraumorganisation ESA am Donnerstag, den 13. April 2023 von 11 bis 16 Uhr, in den Mittelpunkt.

Der Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) der Europäischen Weltraumorganisation ESA wird an diesem Donnerstag vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana starten.

ESA und seine internationalen Partner schicken Juice zur Erforschung des Jupiters und seiner drei größten Eismonde – Ganymed, Callisto und Europa – mit einer Reihe von zehn einzigartigen wissenschaftlichen Instrumenten, einem Experiment und einem Strahlungsmonitor los oder ins Weltall.

Warum Jupiter?

Galileos Entdeckung von Monden, die den Jupiter umkreisen, führte vor 400 Jahren zu der realitätsverändernden Erkenntnis, dass die Erde nicht das Zentrum des Sonnensystems ist. Sonden haben das System besucht, und wie so oft in der Wissenschaft wurden dabei mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet. Was werden die Jupitermonde als Nächstes enthüllen oder uns in Frage stellen lassen?

Die Missionskontrolle dieser einzigartigen Mission wird vom Europäischen Raumfahrtkontrollzentrum der ESA, ESOC in Darmstadt übernommen.

Im Laufe der Mission werden die Teams im ESOC Manöver durchführen, die noch nie zuvor durchgeführt wurden. Das wird ein aufregender Flug!

Das HLMD lädt Sie herzlich ein, diesen historischen Moment gemeinsam zu erleben!

Gerne können alle Weltraum-Begeisterten passend zum Thema der Veranstaltung verkleidet erscheinen.

Ablauf des Aktionstages

12.00 Uhr Start des Rahmenprogramms für Kinder: Malen und Basteln zum Thema Weltraum, belgeitet von ESA-Mitarbeiter*innen, Quiz-Gewinnspiel

12.30 Uhr Vortrag: JUICE – Erforschung von Jupiter und seinen Eismonden, Fragerunde mit dem ESA-Experten Michael Khan

13.30 Uhr Live-Übertragung des Startes aus Kourou und dem ESOC, begleitet von den ESA Experten Yves Doat und Michael Khan

14.15 Uhr Start von Juice an Bord Ariane 5

14.40 Uhr Trennung Juice von Ariane 5

14.50 Uhr Acquisition of Signal (AOS): erstes Signal über die Bodenstation in New Norcia, Australien und dem ESOC-Hauptkontrollraum

15.53 Uhr Solarpaneele voll entfaltet

16.00 Uhr Programmende

Bild: ESA

Quelle: Hessisches Landesmuseum Darmstadt

Der Museumseintritt für Erwachsene, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren sind kostenfrei.