Günstig und gut erhalten: Frühlingsflohmarkt im Kaufhaus der Gelegenheiten

Frühjahrszeit ist Flohmarktzeit: Denn wird es auch im „Kaufhaus der Gelegenheiten“ (Ka-Gel) geben – am Samstag, 15. April 2023, von 10 bis 16 Uhr in der Pallaswiesenstraße 122 in Darmstadt. Gebrauchte Haushaltswaren, Geschirr, Möbelstücke, Dekoartikel, Spielwaren, Bilderrahmen oder auch Bekleidung können für Preise ab 50 Cent bis maximal fünf Euro erworben werden. Auf die Besucherinnen und Besucher wartet außerdem eine Tombola, die Kaffeemaschine läuft und es werden Würstchen gegrillt. Je nach Witterung stehen außen Sitzmöglichkeiten zur Verfügung.

„Das Ka-Gel steht für einen nachhaltigen Umgang mit Gegenständen aller Art – solchen, die zum Wegwerfen zu schade sind und Menschen die Möglichkeit geben, sich zum günstigen Preis mit gut erhaltenen Dingen des Alltags einzudecken“, betont Stadtkämmerer André Schellenberg. Neben dem Verkauf gebrauchter Gegenstände bietet das Team auch Haushaltsauflösungen, Teilentrümpelungen sowie Trage- und Transporthilfen an.

Alle Informationen stehen auf der Webseite https://ka-gel.de.