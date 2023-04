Flaniermeile Rosenhöhe: Appell für gegenseitige Rücksichtnahme – Schnampelweg wiederhergestellt

Teilen

Sobald die Temperaturen steigen und die Sonne scheint, steigt die Zahl der Besucherinnen und Besucher auf der Darmstädter Rosenhöhe stark an. Grünflächen- und Mobilitätsdezernent Michael Kolmer ruft die Bürgerinnen und Bürger daher zu gegenseitiger Rücksichtnahme auf: „Bei meinen häufigen Gesprächen mit Menschen in der Stadt werde ich immer wieder auf diesen Punkt angesprochen – nicht nur in Bezug auf die Rosenhöhe. Ich werbe ausdrücklich für ein stärkeres Miteinander. Wenn wir alle mehr auf unsere Mitmenschen achten, dann tut das der ganzen Stadt gut.“

Für Hunde besteht auf der Rosenhöhe Leinenpflicht; Radfahrerinnen und Radfahrer werden gebeten, ihre Geschwindigkeit dem Besucheraufkommen anzupassen. An den Hauptzugängen der Rosenhöhe werden in den nächsten Tagen Schilder montiert, die an Radfahrerinnen und Radfahrer appellieren, Schrittgeschwindigkeit einzuhalten. Stadtrat Kolmer weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die kürzlich angekündigte Wiederherstellung des Schnampelwegs ab dem Zoo Vivarium entlang des Darmbachs umgesetzt ist: „Damit ist ein attraktiver Spazierweg im Osten der Stadt, den auch Radfahrerinnen und Radfahrer gerne nutzen, wieder ohne Schlamm und dafür mit Freude benutzbar“, so Kolmer.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt