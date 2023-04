Lesebühne im April: Regisseur und Autor Florian Aigner stellt seinen Spielfilm „Im Niemandsland“ vor

Teilen

Der Regisseur und Autor Florian Aigner (Berlin), derzeit Teilnehmer der Darmstädter Textwerkstatt, stellt am Mittwoch, 5. April 2023, um 19.30 Uhr im Literaturhaus, Kasinostraße 3, seinen Spielfilm „Im Niemandsland“ vor. Berlin im Juni 1990: Die Mauer ist offen und die kommende Währungsunion wird der erste Schritt zur deutschen Einheit. In dieser Zeit voller Hoffnungen, aber auch Ängste, erleben die West-Berlinerin Katja (16) und der Ostdeutsche Thorben (17) ihre erste große Liebe. Eine schwierige Liebe, denn ihre Eltern streiten erbittert um ein Haus in der DDR.

Im Anschluss an die Filmvorführung gibt es mit dem Regisseur ein Gespräch über ästhetische und politische Konfliktfelder im Kontext der deutschen Wiedervereinigung. Kurt Drawert moderiert; der Eintritt ist frei.