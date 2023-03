BUND vermisst Modelle von Amphibien und einer Waldeidechse

Teilen

Tief betrübt ist Brigitte Martin vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) in Darmstadt. Am letzten Sonntag, 26. März 2023 zeigte sie am Nachmittag Interessierten den Amphibienschutzzaun am Waldrand der Mahalia-Jackson-Straße und den Teich, zu dem täglich von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern aus den Fanggefäßen am Zaun Kröten und Molche gebracht werden müssen.

Da der etwa 400 Meter lange Fangzaun, der die Tiere vor dem Überfahren werden auf der Straße abhält, in voller Länge mit vor Ort gegebenen Erläuterungen abgeschritten werden musste, war der Eimer mit Buch, Handschuhen und einer Plastikbox mit den darin befindlichen Modelltieren kurze Zeit am Zaun abgestellt worden. Bei der Rückkehr war die Box mit den Tieren aus dem Eimer verschwunden.

Bei den Modelltieren handelt es sich um kein Kinderspielzeug, sondern um lebensechte Lehr-Modelle zweier Molchpärchen (Bergmolch, Kammmolch), einem Feuersalamander, einer Erdkröte, eines Laubfrosches, einer Waldeidechse sowie eines Grünfrosches auf einer Grundplatte, die schon Hunderten von Kindern des Umweltdiploms und anderen Kursteilnehmern als Anschauungsobjekt dienten.

Der BUND bittet dringend um Rückgabe, gerne auch anonym über das Fundbüro der Wissenschaftsstadt Darmstadt (Luisenplatz 5) oder unter Angabe eines Übergabeortes. Telefon 06151 37931 bzw. bund.darmstadt@bund.net.