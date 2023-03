„Farbiges Vergnügen “ mit Bildern von Julia Philipps

Teilen

Nach einem langen tristen Winter sind Julia Philipps Werke eine Wohltat fürs Auge und Gemüt.

Die in Santiago de Chile geborene Künstlerin, die seit über 25 Jahren in der Wackerfabrik im Mühltal lebt und arbeitet, zeigt uns in ihrer Einzelausstellung die ganze Bandbreite ihres künstlerischen Schaffens.

Mühelos bespielt sie alle Räume der Galerie mit ihrer vielfältigen, facettenreichen Farbfeldmalerei, mit der sie uns in ihre Welt der Schönheit entführt: Wahrhaftig ein farbiges Vergnügen.

Vernissage: Sonntag, 12.03.23, 11:30 Uhr

Finissage: Samstag, 15.04.23, 15:00 Uhr

Die Ausstellung ist jeweils freitags, samstags und sonntags von 15:00 – 18:00 Uhr geöffnet.

Künstlerhaus Ziegelhütte e.V.

Kranichsteiner Str. 110

64289 Darmstadt

www.Künstlerhaus-Ziegelhütte.de