Großes Girls Day-Angebot in der IHK Darmstadt

Mädchen, die einmal erfahren möchten, wie es ist, ihre eigene Chefin zu sein und ein Unternehmen zu gründen, können dies am Girls Day der IHK Darmstadt am 27. April 2023 von 9 bis 13.30 Uhr erleben. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Initiative „FRAUEN unternehmen“ und Zonta in den Räumen der IHK Darmstadt in der Rheinstraße 89 statt. Spielerisch entwickeln die Teilnehmerinnen ab der 5. Klasse ihre eigene Unternehmensidee und lernen, diese Idee zu vermarkten. Als Unterstützerinnen stehen rund 20 engagierte Unternehmerinnen zu Seite, die IHK-Vizepräsidentin Barbara Eichelmann für die gute Sache gewinnen konnte. Es ist eine der größten Girls Day-Veranstaltungen in Südhessen. Anmeldung und weitere Informationen über die Website der IHK Darmstadt unter www.ihk.de/darmstadt.