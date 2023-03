BioDivKultur-Impuls: Warum sollen wir die biologische Vielfalt schützen? – Ein Plädoyer für den Eigenwert der Natur

Teilen

Zwar ist der Eigenwert der Natur inzwischen in vielen nationalen Gesetzen und internationalen Abkommen festgeschrieben. Doch was er bedeutet, wie er sich begründen lässt und welche Konsequenzen aus ihm zu ziehen wären, ist in Politik, Naturschutz und Gesellschaft selten klar. Der Vortrag will hier Antwort geben.

Prof. Dr. Dr. Martin Gorke (Professor für Umweltethik am Institut für Botanik und Landschaftsökologie der Universität Greifswald)

Hybrid: Online und S3|13 Hörsaal 30 (Schloss, TU Darmstadt)

Dienstag, 14. März 2023, 18:30 – 20:00 Uhr

Anmeldung unter https://biodivkultur.de/impulsveranstaltungen/