Wissenschaftsstadt Darmstadt schließt Sanierung in der Mollerstadt ab

Nach 17 Jahren Laufzeit wurde die Sanierungssatzung für das Fördergebiet ‚Westliche Innenstadt – Mollerstadt‘ durch einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zum 26. Februar 2023 aufgehoben. Planungsdezernent Michael Kolmer zieht zum Abschluss eine positive Bilanz für die städtebauliche und energetische Sanierung in der Mollerstadt:

„Gemessen an den Mitteln, die uns zur Verfügung standen, haben wir einiges an positiven Veränderungen in der Mollerstadt bewirken können. Hervorheben möchte ich beispielsweise die Grafenstraße, die wir mit Städtebaufördermitteln gänzlich neu gestaltet haben. Der Planungsprozess hierzu erfolgte mit intensiver Bürgerbeteiligung und die geänderte Verkehrsführung wurde vorab in zwei Testphasen real überprüft. Aber auch im energetischen Bereich konnten wir einiges erreichen. Auf der Grundlage von Modernisierungsvereinbarungen konnten große Gebäudekomplexe nach hohen energetischen Standards modernisiert und vorherige Leerstände beseitigt werden.“

In 17 Jahren Sanierung hat sich vieles in der Mollerstadt getan. Noch Anfang der 2000er Jahre war das innerstädtische Gebiet zwischen der Landgraf-Philipps-Anlage und der Grafenstraße durch diverse Problemlagen belastet. Planungs- und Umweltdezernent Michael Kolmer erinnert sich an die damalige Situation: „Die Mollerstadt war und ist ein hoch verdichteter Stadtteil. Damals befanden sich im nördlichen Bereich der Grafenstraße und gegenüber dem Staatstheater an der Hügelstraße noch zwei Bauruinen, zu denen wir regelmäßig Beschwerden aus der Bevölkerung erhielten. Außerdem standen einige große Gebäudekomplexe leer und zahlreiche Gebäude im Quartier waren sanierungsbedürftig. Zudem drohte das Gebiet in eine Abwärtsspirale zu geraten. Auch die zahlreichen versiegelten Flächen in den Blockinnenbereichen waren schon damals ein zentrales Thema.“

Daher wurde auf der Basis von vorbereitenden Untersuchungen im Oktober 2005 das städtebauliche Sanierungsgebiet „Westliche Innenstadt – Mollerstadt“ per Satzung durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Bereits ab dem Jahr 2002 bis zum Jahr 2016 wurde das Sanierungsgebiet mit Städtebaufördermitteln von Bund, Land Hessen und der Wissenschaftsstadt Darmstadt unterstützt.

Im Jahr 2012 erfolgte zusätzlich die Aufnahme in das Förderprogramm „Energetische Stadtsanierung“ der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Zunächst förderte die KfW die Erarbeitung eines Quartierskonzeptes, das Maßnahmen zur energetischen Sanierung definierte. Hierdurch gesellten sich zu den bisherigen Sanierungszielen zusätzlich Ziele zu Klimaschutz und Klimaanpassung. Der Maßnahmenkatalog umfasste die Handlungsfelder „Energetische Modernisierung von Gebäuden“, „Förderung privater Begrünungsmaßnahmen“ und „Nachhaltige Mobilität“. Ab 2017 wurde ein Sanierungsmanagement eingerichtet, das Beratungen für Eigentümerinnen und Eigentümern zu Fragen der energetischen Gebäudesanierung oder der Begrünung von Grundstücken anbot.

Als große Herausforderung erwies sich die Suche nach Eigentümerinnen und Eigentümern, die bereit waren, Begrünungen auf ihren Grundstücken und an Gebäuden umzusetzen. Durch das Angebot einer finanziellen Förderung konnten schließlich zehn Begrünungsmaßnahmen über ein Anreizprogramm gefördert werden, darunter sechs Dachbegrünungen.

Im Rahmen der energetischen Sanierung erhielten die Eigentümerinnen und Eigentümer von modernisierungsbedürftigen Gebäuden im Fördergebiet das Angebot, eine kostenlose Aufnahme mit einer Wärmebildkamera sowie zusätzlich eine unverbindliche Beratung zur energetischen Modernisierung zu erhalten. Dieses Angebot wurde von insgesamt 21 Eigentümerinnen und Eigentümern nachgefragt.

Für Eigentümerinnen und Eigentümer bestand zudem die Möglichkeit, Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Gebäuden erhöht steuerlich abzusetzen. Grundlage und Voraussetzung war eine Modernisierungsvereinbarung mit der Wissenschaftsstadt Darmstadt. Über dieses Instrument konnten einige große Modernisierungsmaßnahmen unter Erzielung hoher energetischer Standards realisiert werden. Bis zum Stand Juli 2021 wurden insgesamt 17 Modernisierungsvereinbarungen abgeschlossen. Hierüber wurden etwa 450 Wohneinheiten modernisiert und 50 neu geschaffen. Auch rund 30 Gewerbeeinheiten wurden in diesem Zusammenhang miterneuert. Diese Maßnahmen lösten Folgeeffekte aus, so dass auch Gebäude ohne Modernisierungsvereinbarungen modernisiert oder Grundstücke nach einem Abbruch neu bebaut wurden. Eine dieser umfassenden Modernisierungsmaßnahmen befindet sich derzeit noch in der Umsetzung.

„In Sachen klimafreundlicher Mobilität haben wir außerdem deutliche Verbesserungen für den Rad- und Fußverkehr in der Mollerstadt erreicht“, erklärt Kolmer weiter. „Hierzu zählen unter anderem der Radfahrstreifen in der Rheinstraße sowie die Umgestaltung der Grafenstraße, die heute als ein Leuchtturmprojekt des Sanierungsgebietes gilt. Mit der Verbreiterung der Gehwege in der Grafenstraße konnte mehr Raum zum Flanieren geschaffen und vergrößerte Außenflächen für die Gastronomie sowie zusätzliche Standorte für Baumpflanzungen zur Verfügung gestellt werden.“

Mit der Aufhebung der Sanierungssatzung entfällt die Antragspflicht für eine Sanierungsgenehmigung bei Grundstücksverkäufen, geplanten baulichen Maßnahmen oder neu abgeschlossenen Mietverträgen. Zudem werden nun auch die bei Grundstücken im Sanierungsgebiet in den Grundbüchern eingetragenen Sanierungsvermerke gelöscht.

Weitere Informationen zur städtebaulichen Sanierung in der Mollerstadt findet man auf der Internetseite der Wissenschaftsstadt Darmstadt unter www.darmstadt.de/sanierung-mollerstadt.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt