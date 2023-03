Arheilgen: Kripo ermittelt nach mehreren Rollerdiebstählen – Wer kann Hinweise geben?

Teilen

Es kam zwischen Samstag (04.03.) und Sonntag (05.03.23) zu mehreren Diebstählen sowie versuchten Diebstählen von Motorrollern im Darmstädter Bereich.

Die Täter entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen jeweils einen Roller in der Hermannstraße, Ruthsstraße, Vogelsbergstraße in Darmstadt sowie im Windhausweg in Arheilgen.

Zudem versuchten Kriminelle erfolglos ein Zweirad in der Waldspirale und zwei Roller in der Taunusstraße zu entwenden.

Die Kriminellen flüchteten nach den jeweiligen Taten unbemerkt. Ob die Taten zusammenhängen, wird nun von den Kriminalbeamten geprüft. Hinweise zu dem Verbleib der Roller und den Tätern, werden vom Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0 entgegengenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen