Umbau der Jägertorstraße: Vorbereitende Maßnahmen zur Großbaumverpflanzung

In Verbindung mit dem Umbau der Jägertorstraße in Darmstadt wird die größere Eiche nordöstlich des Knotenpunktes Jägertorstraße/Kranichsteiner Straße im Rahmen einer Großbaumverpflanzung im Herbst 2023 in die Grünfläche auf der anderen Seite der Kranichsteiner Straße an der Fasaneriemauer verpflanzt. „Damit dieser Baum erhalten werden kann, werden zur Vorbereitung der Großbaumverpflanzung am Mittwoch (8. März 2023) und damit vor dem Beginn der Vegetationsperiode Arbeiten am Wurzelwerk und Baumschnittmaßnahmen durchgeführt“, so Stadtrat Michael Kolmer.