Frauenbüro der Wissenschaftsstadt Darmstadt feiert am 8. März den Internationalen Frauentag im Frauenzentrum – Maßnahmen für 2. Gleichstellungsaktionsplan werden vorgestellt

Teilen

Das Frauenbüro der Wissenschaftsstadt Darmstadt feiert am Mittwoch, 8. März 2023, ab 17 Uhr den Internationalen Frauentag im Frauenzentrum in der Emilstraße 10. Bei der Veranstaltung werden die Maßnahmen für den 2. Gleichstellungsaktionsplan vorgestellt und mit der interessierten Öffentlichkeit diskutiert. Im Anschluss wird der erfolgreiche Abschluss des Projektes VIVA VITTORIA bei einem Imbiss gefeiert.

Bürgermeisterin und Frauendezernentin Barbara Akdeniz dazu: „Die Engagierten von VIVA VITTORIA kämpfen kreativ gegen Gewalt an Frauen und tragen das Thema wortwörtlich mitten in die Stadt. Das passt genau zum Internationalen Frauentag, der uns mahnt und motiviert, weiterhin für Frauenrechte einzustehen. Auf kommunaler Ebene tun wir dies unter anderem mit dem 2. Gleichstellungsaktionsplan, der 14 Maßnahmen rund um das Thema Gewalt gegen Frauen und Kinder beinhaltet und ein wichtiger Baustein in der Umsetzung der Istanbul-Konvention in Darmstadt ist. Ein Leben frei von Gewalt ist die Voraussetzung für die selbstbestimmte persönliche, berufliche und gesellschaftliche Entfaltung aller Frauen. Deswegen lade ich Sie am 8. März herzlich zum Austausch über den Gleichstellungsaktionsplan ein.“

Frauenbeauftragte Edda Feess ergänzt: „Der 2. Darmstädter Gleichstellungsaktionsplan ist Ergebnis der umfangreichen Beteiligung mit den Expertinnen und Experten aus dem Netzwerk Gewaltschutz. Er füllt die Istanbul-Konvention mit konkreten Schritten für Darmstadt und schreibt nach Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung verbindliche Maßnahmen fest, die Schutz, Intervention und Prävention im Bereich der geschlechtsspezifischen Gewalt weiter verbessern. Dies ist ein gemeinsamer Erfolg von Politik, Verwaltung, und dem Netzwerk Gewaltschutz.“

Interessierte sind eingeladen, bei der After-Work-Veranstaltung über den 2. Gleichstellungsaktionsplan und VIVA VITTORIA ins Gespräch zu kommen und mit dem Frauenbüro und dem Frauennetzwerk den Internationalen Frauentag zu feiern. Die Veranstaltung wird von Andrea Nispel moderiert und musikalisch von Anke Schimpf und Ina Burger begleitet.

Rund um den 8. März und den Equal Pay Day am 7. März haben Frauenorganisationen Aktionen und Veranstaltungen geplant. Wie jedes Jahr veröffentlicht das Frauenbüro eine Übersicht über die Veranstaltungen des Darmstädter Frauennetzwerks anlässlich dieser Aktionstage. Diese Übersicht ist als Infokarte gedruckt im Bürgerinformationszentrum auf dem Luisenplatz und beim Frauenbüro erhältlich sowie digital auf der Webseite des Frauenbüros www.frauenbuero.darmstadt.de unter ‚Aktuelles‘ einsehbar.

Hintergrund:

Die Istanbul-Konvention Die „Istanbul-Konvention“ ist ein Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Die Konvention ist ein völkerrechtlich bindendes Instrument zur umfassenden Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Dazu gehören Opferschutz, Prävention und Strafverfolgung sowie die rechtliche Gleichstellung der Geschlechter in den Verfassungen und Rechtssystemen.

Über den 2. Gleichstellungsaktionsplan Im Mai 2015 ist die Wissenschaftsstadt Darmstadt der Europäischen Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene beigetreten und hat sich damit einem Instrument verpflichtet, mit dem transparent und unter Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern, Politik und Verwaltung Maßnahmen für mehr Geschlechtergerechtigkeit in Darmstadt entwickelt werden können. Der Erste Darmstädter Gleichstellungsaktionsplan wurde am 19.12.2017 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und hatte den Schwerpunkt auf dem Thema gleichberechtigte Teilhabe am Erwerbsleben. Der 2. Gleichstellungsaktionsplan legt den Fokus auf das Handlungsfeld „Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt“ und soll in diesem Jahr den Stadtverordneten zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Über VIVA VITTORIA Das Projekt VIVA VITTORIA entstand 2015 in Darmstadts Schwesterstadt Brescia in Italien: Mit einem großen Teppich aus zahlreichen kleinen Quadraten, die von Frauen gestrickt wurden, wurde die Piazza della Vittoria in Brescia vollständig bedeckt, verbunden mit dem Aufruf, Gewalt an Frauen gemeinsam zu bekämpfen. Am 4. März 2023 wird sich diese Aktion gegen Gewalt an Frauen auf dem Friedensplatz in Darmstadt wiederholen, um für ein gewaltfreies Leben von Frauen einzutreten und über den Verkauf der gestrickten Decken Spenden für Wildwasser Darmstadt und das Darmstädter Frauenhaus einzunehmen.

Bild: VIVA VITTORIA

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt