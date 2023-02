Joe Bausch: Talk & Lesung mit Deutschlands bekanntestem Knastarzt

Teilen

Die meisten kennen den Schauspieler Joe Bausch mit dem markanten Gesicht aus dem Kölner Tatort. Dort spielt er den Rechtsmediziner Dr. Joseph Roth. Die wenigsten kennen ihn hoffentlich aus dem Knast. Denn in Deutschlands größtem Hochsicherheitsgefängnis in Werl war er über 30 Jahre lang Anstaltsarzt. Sehr unterhaltsame Erlebnisse aus dieser Zeit präsentiert Joe Bausch am 12. März 2023 live im Justus-Liebig-Haus in Darmstadt.

Nicht nur als Schauspieler und Arzt ist Joe Bausch erfolgreich, auch als Autor. Sein Buch „Knast“, das 2012 bei Ullstein erschien, war ein Spiegel-Bestseller, ebenso sein Buch „Gangsterblues“ aus dem Jahr 2018. Auch sein neustes Buch, das 2022 erschien, wird Thema in Darmstadt sein.

Die Protagonisten in den Büchern von Joe Bausch sind seine Patienten und damit Mörder, Dealer, notorische Betrüger, Vergewaltiger oder sie haben schwere Raubüberfälle begangen. Sie alle wurden zu hohen Haftstrafen verurteilt. Hin und wieder sprechen sie über ihre Straftaten: der psychopathische Serienmörder über eine eiskalte Entführung, die beiden Halbbrüder über einen fast perfekten Mord an einem Geistlichen oder der Rettungssanitäter über den Zufall, der ihn zum Verbrecher machte, und das mit verheerenden Folgen. Sie alle vertrauen sich Joe Bausch an und lassen ihn tief in den Abgrund ihrer Seele blicken. Joe Bausch ist überzeugt: jedes Verbrechen beginnt im Kopf des Täters.

Mit True-Crime-Moderator Dr. Tino Grosche ist Joe Bausch am 12. März 2023 in Darmstadt zu Gast und schildert wahre Geschichten, die unter die Haut gehen.

KURZ und KNAPP

12. März 2023, Darmstadt

Beginn: 16:00 Uhr

Einlass: 15:00 Uhr

Justus-Liebig-Haus

Große Bachgasse 2

64283 Darmstadt

→ Tickets sind online bei Tivents erhältlich