Renoviert und barrierefrei: Neue Begegnungsstätte im Weidigweg 2 wird im März eröffnet

Das seit 1996 existierende Café (N)Immersatt und der städtische

Seniorentreff im Süden Darmstadts werden zusammengelegt und bilden ab

März einen generationenübergreifenden Begegnungsort.

„Da mit der Sanierung der Wilhelm-Hauff-Schule das Aus für das beliebte

Café (N)Immersatt drohte und auch der Seniorinnen- und Seniorentreff

nicht mehr den nötigen Anforderungen entsprach, kam die Idee auf, einen

geeigneten Ort für beide Einrichtungen zu schaffen und diese miteinander

zu verbinden“, so Bürgermeisterin Barbara Akdeniz. „Gerade in einem

Quartier wie der Kirchtannensiedlung, in dem wir im Vergleich zum

gesamtstädtischen Durchschnitt einen hohen Anteil an Familien- und

Altersarmut feststellen, bedarf es dieser Angebote, um die soziale und

kulturelle Teilhabe aller zu fördern und dauerhaft zu sichern.“

Ende 2019 wurde die Idee bei einer Sitzung des Förderprojekts „Sozialer

Zusammenhalt“ entwickelt, bereits Anfang 2020 ging das Vorhaben in die

Planung über.

Bezirksverwalter Ludwig Achenbach und Britta Uihlein, Geschäftsführerin

der BAFF-Frauen-Kooperation, konnten viele Sponsoren gewinnen, darunter

die Dotter-Stiftung, die für den Umbau der Küche 80.000 Euro stiftete,

und die Sparkasse, die 5.000 Euro beitrug.

Karl G. Dotter, der geschäftsführende Vorstandsvorsitzende der

Stiftung: „Das Café (N)Immersatt versorgt viele Bewohnerinnen und

Bewohner nicht nur mit einer warmen Mahlzeit, es ist ihnen Stütze in

allen Lebenslagen und ebnet gleichzeitig Frauen den Weg in die

Arbeitswelt. Uns war es wichtig, einen Beitrag zum Erhalt des Cafés zu

leisten.“

„Natürlich bleibt der ursprüngliche städtische Seniorinnen- und

Seniorentreff erhalten. Er hat ein festes Stammpublikum und engagierte

Treffleitungen, die sich auf den Einzug in die neuen Räume freuen. Daher

sind wir sehr dankbar, dass wir mit Hilfe von Ludwig Achenbach die

Verbindung zur evangelischen Kirchengemeinde Eberstadt-Süd herstellen

konnten, die die Gruppe kostenfrei für die Zeit des Umbaus aufnahm“, so

Simone Blank, die Koordinatorin des städtischen Seniorenprogramms. „Wir

nutzen die neuen Möglichkeiten, die uns in der Zusammenarbeit mit BAFF

und anderen Akteurinnen und Akteuren in Eberstadt geboten werden, um

unser Angebot zu erweitern“, gibt Petra Wendling, Sachgebietsleitung der

Servicestelle Soziales und Beratung, einen Ausblick in die Zukunft.

Die feierliche Eröffnung findet am Donnerstag, 2. März 2023, um 16.30 Uhr im

Weidigweg 2, 64297 Darmstadt-Eberstadt statt.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt