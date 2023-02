Wieder Warmwasser in den Darmstädter Sporthallen

Teilen

Mit sofortiger Wirkung wird in den Groß- und Schulsporthallen das Warmwasser wieder angestellt. „Damit können die Sportlerinnen und Sportler wieder direkt nach dem Sport in den Hallen warm duschen“, so Bürgermeisterin Barbara Akdeniz.

Mit diesem Schritt folgt die Wissenschaftsstadt Darmstadt dem Beschuss des Präsidiums des Hessischen Städtetages vom 8. Februar 2023, die Energiesparmaßnahme „Abstellen von Warmwasser in Sporthallen“ zurückzunehmen. Für diese Rücknahme hatte sich die von Oberbürgermeister Partsch geleitete Task-Force „Kommunale Energieversorgung“ im Rahmen ihrer Sitzung am 31. Januar 2023 ausgesprochen (wir haben berichtet).

„Wir sind sehr froh über die einvernehmliche Entscheidung des Städtetages. Damit bieten wir den Sportlerinnen und Sportlern wieder mehr Komfort, indem sie sich vor Ort frisch machen können“, so Akdeniz.

„Gleichwohl bitten wir alle darum, auch weiterhin sparsam mit Wasser und Energie umzugehen. Es ist nach wie vor das Ziel der Wissenschaftsstadt Darmstadt, mindestens 20 Prozent Energie einzusparen“, führt Akdeniz weiter aus.